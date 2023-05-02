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Портмоне и смартфон. В поле на окраине Омска нашли труп неизвестного молодого мужчины

2 мая 2023, 10:38
Фото: 1MI
Личность умершего пока не установлена
По заключению экспертов, тело пролежало на месте обнаружения один-два дня.

В Омске следователи устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в поле в 300 метрах от дома № 57 по улице 2-й Солнечной.

«В понедельник, 1 мая, около 15:39 поступило сообщение, что в поле на выезде из города обнаружено тело неизвестного мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

По предварительному заключению экспертов, следов насилия или криминала на трупе не обнаружено. Установлено, что в поле умерший пролежал один-два дня. Сейчас труп направлен в морг для определения причины смерти. 

Никаких документов при себе у мужчины не оказалось. Силовики нашли и изъяли у него смартфон марки Samsung и портмоне. На вид умершему от 30 до 35 лет.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего и все обстоятельства этой смерти, в частности, как мужчина оказался в поле.

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#Василий Попов#ЧП#Труп#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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