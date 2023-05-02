Портмоне и смартфон. В поле на окраине Омска нашли труп неизвестного молодого мужчины

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Омске следователи устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в поле в 300 метрах от дома № 57 по улице 2-й Солнечной.
«В понедельник, 1 мая, около 15:39 поступило сообщение, что в поле на выезде из города обнаружено тело неизвестного мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
По предварительному заключению экспертов, следов насилия или криминала на трупе не обнаружено. Установлено, что в поле умерший пролежал один-два дня. Сейчас труп направлен в морг для определения причины смерти.
Никаких документов при себе у мужчины не оказалось. Силовики нашли и изъяли у него смартфон марки Samsung и портмоне. На вид умершему от 30 до 35 лет.
Сейчас следователи устанавливают личность погибшего и все обстоятельства этой смерти, в частности, как мужчина оказался в поле.