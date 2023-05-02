Политинформация, стрельба, «героика СВО»: омские депутаты хотят развивать патриотизм

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Published Сегодня, 06:31
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Завтра, 3 мая, Омский городской совет соберется на внеочередное заседание. Оно пройдет в Кадетском корпусе и будет посвящено только одному вопросу — «состоянию и перспективам развития духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи города Омска».
В распоряжении Города55 есть проект постановления, который завтра предложат депутатам. Этот документ содержит ряд рекомендаций Горсовета администрации Омска. Так, департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта рекомендуется «обобщить опыт образовательных и общественных организаций… и организовать в печатных и электронных средствах массовой информации развернутую пропагандистскую деятельность по развитию патриотического воспитания молодежи».
Тот же департамент должен будет «способствовать поддержке конкретных инициатив по созданию и сопровождению музейной деятельности с использованием разделов музеев, посвященных героике СВО».
Департаменту образования рекомендуется «активизировать возрождение военно-патриотических игр и сдачи норм ГТО», «продолжить создание сети военно-патриотических клубов» в школах, создать на базе школ тиры в каждом административном округе. Отдельный пункт — «ввести в практику начало учебной недели с проведения политинформации, подготовленной учащимися».
Кроме того, в постановлении упоминаются ежегодные соревнования по пулевой стрельбе на приз Городского совета (регламент для них планируется разработать к 1 сентября).
Депутаты намерены дать чиновникам и набор более широких советов — «уделять особое внимание становлению подростков и молодежи, их патриотическому и духовно-нравственному воспитанию», «шире использовать государственную символику и патриотическую тематику при организации и проведении массовых культурных мероприятий», «шире привлекать к финансированию военно-патриотической деятельности меценатов и руководителей крупных предприятий».
Есть основания полагать, что проект постановления будет утвержден без каких-либо изменений. Отметим, что на прошлой неделе на сайте Кремля было опубликовано поручение президента «обеспечить создание музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», в регионах страны.
Омский городской совет не впервые в этом году обсуждает вопросы, связанные с «патриотическим воспитанием». Например, в марте депутаты одобрили выделение 40 млн рублей на создание в городских школах новой ставки — «советник директора по воспитанию».