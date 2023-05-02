Политинформация, стрельба, «героика СВО»: омские депутаты хотят развивать патриотизм

В распоряжении Города55 есть проект постановления, который завтра предложат депутатам. Этот документ содержит ряд рекомендаций Горсовета администрации Омска. Так, департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта рекомендуется «обобщить опыт образовательных и общественных организаций… и организовать в печатных и электронных средствах массовой информации развернутую пропагандистскую деятельность по развитию патриотического воспитания молодежи».