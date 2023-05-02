Погорельцам из Омской области пообещали найти жилье и помочь с вещами и продуктами

Напомним, что в Омской области в настоящее время складывается крайне непростая ситуация с лесными пожарами. По данным «Авиалесоохраны», по состоянию на 2 мая текущего года в регионе зарегистрировано 158 возгораний в лесах, а огонь уже прошел площадь свыше 4 548 гектаров. На прошедшей неделе после возгорания сухой травы огонь перекинулся на три населенных пункта в Омской области — село Честоозерье Большереченского района, деревню Луговая Тюкалинского района и село Новокарасук Крутинского района.