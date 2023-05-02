Погорельцам из Омской области пообещали найти жилье и помочь с вещами и продуктами

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Жителям Омской области, пострадавшим от пожаров помогут подобрать жилье. В частности, речь идет о Крутинском, Большереченском и Тюкалинском районах. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Поручил главам муниципалитетов максимально быстро подобрать жилье, а также помочь людям с вещами и продуктами питания. Сейчас важно выработать эффективный механизм, которому будем следовать в дальнейшем», — рассказал Хоценко.
Также глава региона добавил, что все пострадавшие уже получали денежную компенсацию.
Напомним, что в Омской области в настоящее время складывается крайне непростая ситуация с лесными пожарами. По данным «Авиалесоохраны», по состоянию на 2 мая текущего года в регионе зарегистрировано 158 возгораний в лесах, а огонь уже прошел площадь свыше 4 548 гектаров. На прошедшей неделе после возгорания сухой травы огонь перекинулся на три населенных пункта в Омской области — село Честоозерье Большереченского района, деревню Луговая Тюкалинского района и село Новокарасук Крутинского района.