Почти треть жителей Омской области отказываются от работы на этапе тестового задания

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Представили сервиса «Зарплаты.ру» спросили 1750 россиян в возрасте 25-55 лет о том, что они думают по поводу тестовых заданий при устройстве на работу. В числе респондентов также были и жители Омской области. Выяснилось, что почти треть опрошенных (29%) отказывались от рабочих предложений из-за тестового задания.
Многие (44%) не видели в заданиях логики, структуры, подробностей, из-за все было непонятно. Некоторым (30%) не понравилось, что работодатель открыто не сказал, для чего проводит тест. Нередко соискатели отказывались от работы из-за большого объема заданий и несоответствия тестового задания сути дальнейшей работы в компании (по 25% на каждую причину). Кого-то смущало, что у компании нет официального сайта, страницы в соцсетях, отзывов сотрудников/клиентов (15%).
Нашлись среди соискателей и те, кого попросту раздражают задания потенциальных начальников (11%). Большинство против прохождения теста, так как это не является гарантией приема на работу (58%), для кого-то это сухая формальность, на которую не стоит тратить время (52%). У многих ищущих работу был негативный опыт при выполнении тестовых заданий, так как после работодатели не выходили на связь (52%). По мнению 41% респондентов лучше всего оценить кандидата на собеседовании.
Ранее аналитики спрашивали жителей Омской области, влияет ли, по их мнению, одежда на работу. Большая половина опрошенных ответили, что определенно видят связь между внешним видом и карьерным успехом. Также узналось, что многие тщательно изучают, как одеты их коллеги.