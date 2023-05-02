Почти треть жителей Омской области отказываются от работы на этапе тестового задания

Нашлись среди соискателей и те, кого попросту раздражают задания потенциальных начальников (11%). Большинство против прохождения теста, так как это не является гарантией приема на работу (58%), для кого-то это сухая формальность, на которую не стоит тратить время (52%). У многих ищущих работу был негативный опыт при выполнении тестовых заданий, так как после работодатели не выходили на связь (52%). По мнению 41% респондентов лучше всего оценить кандидата на собеседовании.