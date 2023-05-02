Опрос: более половины россиян имеют водительские права

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Из оставшихся опрошенных, 29% принципиально не хотят получать права, в то время как 13% участников опроса удобно обходятся без личного автомобиля и водительских прав, пишет RT.
Ограничения по здоровью и нехватка времени являются причинами отказа в получении прав для 17% и 15% респондентов соответственно. Боязнь самого процесса вождения и не желание тратиться на обучение в автошколе были упомянуты 22% и 24% опрошенных соответственно. В исследовании было опрошено более 5 тысяч пользователей старше 18 лет из разных регионов России.