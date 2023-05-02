Опрос: более половины россиян имеют водительские права

Ограничения по здоровью и нехватка времени являются причинами отказа в получении прав для 17% и 15% респондентов соответственно. Боязнь самого процесса вождения и не желание тратиться на обучение в автошколе были упомянуты 22% и 24% опрошенных соответственно. В исследовании было опрошено более 5 тысяч пользователей старше 18 лет из разных регионов России.