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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:59

Опрос: более половины россиян имеют водительские права

2 мая 2023, 13:56
Согласно опросу, проведенному аналитиками, более половины россиян (53%) уже имеют водительские права, тогда как 18% респондентов пока не имеют прав, но планируют получить их в ближайшее время или задумываются об этом.

Из оставшихся опрошенных, 29% принципиально не хотят получать права, в то время как 13% участников опроса удобно обходятся без личного автомобиля и водительских прав, пишет RT.

Ограничения по здоровью и нехватка времени являются причинами отказа в получении прав для 17% и 15% респондентов соответственно. Боязнь самого процесса вождения и не желание тратиться на обучение в автошколе были упомянуты 22% и 24% опрошенных соответственно. В исследовании было опрошено более 5 тысяч пользователей старше 18 лет из разных регионов России.

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