Омский летно-технический колледж закупит форму для курсантов на 3 миллиона рублей

Форму необходимо будет поставить в течение 30 дней с момента заключения контракта. Как сказано в документах, мужские костюмы, состоящие из брюк и пиджака, должны быть сшиты из полушерстяной ткани темно-синего цвета, с золотистыми пуговицами.