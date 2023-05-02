Омский летно-технический колледж закупит форму для курсантов на 3 миллиона рублей

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Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени Ляпидевского закупит 235 комплектов формы для курсантов. Образовательное учреждение разместило заявку на сайте госзакупок сегодня, 2 мая. Начальная (максимальная) цена аукциона — 3 153 935 рублей. Заявку на поставку можно подать до 10 мая.
Форму необходимо будет поставить в течение 30 дней с момента заключения контракта. Как сказано в документах, мужские костюмы, состоящие из брюк и пиджака, должны быть сшиты из полушерстяной ткани темно-синего цвета, с золотистыми пуговицами.
Ранее Город55 рассказывал, что омские курсанты-летчики смогли пройти летную практику после вмешательства генпрокурора Игоря Краснова. Положенные часы студенты налетали в коммерческих компаниях.