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Омичи выступили против аренды электросамокатов в городе

2 мая 2023, 13:16
Фото: Город55
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Каждый третий омич поддерживает введение ПДД для электросамокатов.

Исследовательский центр портала Superjob сообщает, что по результатам опроса 40% горожан голосовали против электросамокатов в Омске. Однако 49% опрошенных поддерживают новый вид транспорта.

Каждый третий омич считает, что вводить запрет бессмысленно, а вот отрегулировать ПДД будет куда полезнее. Но у противников электросамокатов есть свои аргументы, например, отсутствие культуры вождения и несоблюдение скорости. Вдобавок они считают, что электросамокаты несут опасность для пешеходов и водителей.

Отметим, что омичи в возрасте 35–44 лет встали на сторону запрета сервисов кикшеринга. А молодые люди моложе 34 лет поддерживают данный вид транспорта.

Напомним, с 26 марта в Омске стартовал сезон самокатов. И совсем скоро в городе обустроят 59 парковок для электросамокатов.

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#Электросамокат#ПДД#Нарушение пдд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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