Омичи выступили против аренды электросамокатов в городе

Каждый третий омич считает, что вводить запрет бессмысленно, а вот отрегулировать ПДД будет куда полезнее. Но у противников электросамокатов есть свои аргументы, например, отсутствие культуры вождения и несоблюдение скорости. Вдобавок они считают, что электросамокаты несут опасность для пешеходов и водителей.