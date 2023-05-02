Омичи выступили против аренды электросамокатов в городе

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Исследовательский центр портала Superjob сообщает, что по результатам опроса 40% горожан голосовали против электросамокатов в Омске. Однако 49% опрошенных поддерживают новый вид транспорта.
Каждый третий омич считает, что вводить запрет бессмысленно, а вот отрегулировать ПДД будет куда полезнее. Но у противников электросамокатов есть свои аргументы, например, отсутствие культуры вождения и несоблюдение скорости. Вдобавок они считают, что электросамокаты несут опасность для пешеходов и водителей.
Отметим, что омичи в возрасте 35–44 лет встали на сторону запрета сервисов кикшеринга. А молодые люди моложе 34 лет поддерживают данный вид транспорта.
Напомним, с 26 марта в Омске стартовал сезон самокатов. И совсем скоро в городе обустроят 59 парковок для электросамокатов.