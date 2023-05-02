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Омич получил 3,5 года принудительных работ за мошенничество с субсидией и грантом

2 мая 2023, 10:44
Фото: Город55
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Юрий Калугин не признал свою вину.

Сегодня, 2 мая, Центральный райсуд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Надеждино» и ООО «Забота». Юрия Калугина признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Оказалось, что в июле 2018 года Калугин был директором нескольких фиктивных организаций. Осужденный представил в Министерство экономики Омской области подложный бизнес-план по открытию частного пансионата для пожилых людей. Также он солгал, что провел реконструкцию здания, понимая, что в действительности оно имеет низкий процент готовности и для проживания не годится.

Отметим, что в действительности мужчина не собирался делать перестройку здания и открывать в нем пансионат. Однако хоть и незаконно, но он получил из регионального бюджета субсидию в размере 1 млн рублей. И все деньги Юрий Калугин потратил на личные нужды.

Вдобавок в ноябре 2018 года осужденный представил аналогичные документы в администрацию Омского района. И опять незаконно получил грант в размере 400 тысяч рублей на реализацию проекта «Создание и развитие частного пансионата для пожилых „Надеждино“. Суд установил, что и эти деньги омич похитил.

«Вину в совершенном преступлении он не признал, ущерб не возместил. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработной платы», — уточнили в прокуратуре.

Также осужденный должен вернуть похищенные деньги. Отметим, что пока приговор не вступил в силу.

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#Уголовное дело#Суд#Кража денег#Деньги#Мошенничество#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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