Омич получил 3,5 года принудительных работ за мошенничество с субсидией и грантом

Отметим, что в действительности мужчина не собирался делать перестройку здания и открывать в нем пансионат. Однако хоть и незаконно, но он получил из регионального бюджета субсидию в размере 1 млн рублей. И все деньги Юрий Калугин потратил на личные нужды.



Вдобавок в ноябре 2018 года осужденный представил аналогичные документы в администрацию Омского района. И опять незаконно получил грант в размере 400 тысяч рублей на реализацию проекта «Создание и развитие частного пансионата для пожилых „Надеждино“. Суд установил, что и эти деньги омич похитил.