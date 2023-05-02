Омич получил 3,5 года принудительных работ за мошенничество с субсидией и грантом

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Сегодня, 2 мая, Центральный райсуд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Надеждино» и ООО «Забота». Юрия Калугина признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Оказалось, что в июле 2018 года Калугин был директором нескольких фиктивных организаций. Осужденный представил в Министерство экономики Омской области подложный бизнес-план по открытию частного пансионата для пожилых людей. Также он солгал, что провел реконструкцию здания, понимая, что в действительности оно имеет низкий процент готовности и для проживания не годится.
Отметим, что в действительности мужчина не собирался делать перестройку здания и открывать в нем пансионат. Однако хоть и незаконно, но он получил из регионального бюджета субсидию в размере 1 млн рублей. И все деньги Юрий Калугин потратил на личные нужды.
Вдобавок в ноябре 2018 года осужденный представил аналогичные документы в администрацию Омского района. И опять незаконно получил грант в размере 400 тысяч рублей на реализацию проекта «Создание и развитие частного пансионата для пожилых „Надеждино“. Суд установил, что и эти деньги омич похитил.
«Вину в совершенном преступлении он не признал, ущерб не возместил. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработной платы», — уточнили в прокуратуре.
Также осужденный должен вернуть похищенные деньги. Отметим, что пока приговор не вступил в силу.