Обвиняют в халатности. В Омске рассмотрят дело о крупном пожаре в Новоалександровке

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Омске перед судом предстанут начальник цеха и мастер, обвиняемые в халатности, повлекшей крупный ущерб в результате пожара в Новоалександровке, сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе регионального следкома.
На скамье подсудимых окажутся начальник котельной ТГК №11 Евгений Масленников и мастер фирмы «Промтек» Виталий Крючков. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, 6 мая прошлого года Масленников разрешил Крючкову проводить сварочные работы, при этом были нарушены требования пожарной безопасности. В результате загорелась трава, а позже огонь перекинулся на строения.
В пожаре сгорело 25 жилых домов, 37 человек остались без крова. Сумма ущерба составила больше 100 миллионов рублей. Кроме того, при пожаре погиб 65-летний мужчина.
Подсудимые вину не признали. ТГК-11 добровольно возместила ущерб на сумму 50 млн рублей.
Корреспондент Города55 в прошлом году первым побывал на месте крупного пожара, и своими глазами увидел страшные последствия ЧП.