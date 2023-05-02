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Обвиняют в халатности. В Омске рассмотрят дело о крупном пожаре в Новоалександровке

2 мая 2023, 07:04
Фото: 1MI
ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности

В Омске начнется суд по делу о крупном пожаре в Новоалександровке

В прошлом году огонь уничтожил в поселке 25 домов. Сумма ущерба превысила 100 млн рублей. В пожаре погиб 65-летний мужчина.

В Омске перед судом предстанут начальник цеха и мастер, обвиняемые в халатности, повлекшей крупный ущерб в результате пожара в Новоалександровке, сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе регионального следкома.

На скамье подсудимых окажутся начальник котельной ТГК №11 Евгений Масленников и мастер фирмы «Промтек» Виталий Крючков. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, 6 мая прошлого года Масленников разрешил Крючкову проводить сварочные работы, при этом были нарушены требования пожарной безопасности. В результате загорелась трава, а позже огонь перекинулся на строения. 

В пожаре сгорело 25 жилых домов, 37 человек остались без крова. Сумма ущерба составила больше 100 миллионов рублей. Кроме того, при пожаре погиб 65-летний мужчина.

Подсудимые вину не признали. ТГК-11 добровольно возместила ущерб на сумму 50 млн рублей.

Корреспондент Города55 в прошлом году первым побывал на месте крупного пожара, и своими глазами увидел страшные последствия ЧП.

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#Евгений Игишев#Новоалександровка#Суд#Уголовное дело#Происшествия#Омская область#Омск
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