На ферме омского депутата кирпичная стена рухнула на работника

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Исилькульском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах ЧП на ферме в селе Украинка.
«В субботу, 29 апреля, около 19 часов в Исилькульскую ЦРБ привезли 44-летнего мужчину с сочетанной травмой — множественные переломы, ушибы, повреждения внутренних органов и другие», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие по вызову медиков оперативники выяснили, что травмы мужчина получил на молочно-товарной ферме, которая принадлежит СПК «Украинский». В тот день пострадавший, который работает скотником, был на рабочем месте на ферме. Около 16 часов на него рухнула кирпичная стена.
Сейчас силовики и эксперты выясняют все причины этого обрушения, а также лиц, ответственных за безопасность на ферме. Не исключено, что ЧП может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
Как выяснил Город55, председателем СПК «Украинский», которому и принадлежит ферма, является депутат Совета Исилькульского муниципального района Олег Марков.