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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

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На ферме омского депутата кирпичная стена рухнула на работника

2 мая 2023, 10:23
Фото: 1MI
ЧП произошло в разгар рабочего дня
Мужчина получил множество травм и был экстренно доставлен в районную больницу.

В Исилькульском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах ЧП на ферме в селе Украинка.

«В субботу, 29 апреля, около 19 часов в Исилькульскую ЦРБ привезли 44-летнего мужчину с сочетанной травмой — множественные переломы, ушибы, повреждения внутренних органов и другие», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие по вызову медиков оперативники выяснили, что травмы мужчина получил на молочно-товарной ферме, которая принадлежит СПК «Украинский». В тот день пострадавший, который работает скотником, был на рабочем месте на ферме. Около 16 часов на него рухнула кирпичная стена.

Сейчас силовики и эксперты выясняют все причины этого обрушения, а также лиц, ответственных за безопасность на ферме. Не исключено, что ЧП может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Как выяснил Город55, председателем СПК «Украинский», которому и принадлежит ферма, является депутат Совета Исилькульского муниципального района Олег Марков.

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