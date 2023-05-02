На ферме омского депутата кирпичная стена рухнула на работника

Прибывшие по вызову медиков оперативники выяснили, что травмы мужчина получил на молочно-товарной ферме, которая принадлежит СПК «Украинский». В тот день пострадавший, который работает скотником, был на рабочем месте на ферме. Около 16 часов на него рухнула кирпичная стена.