И дети, и пенсионеры. В Омской области к инвалидам относится 7,5% населения

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
К 2023 году в Омской области насчитывалось 114 525 человек с инвалидностью (52,51% — женщины и 47,49% — мужчины). Процент инвалидизации населения в нашем регионе составил 7,5%.
В ежегодном докладе уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой также говорится, сколько человек впервые признали инвалидами в прошлом году. За 2022 год 8052 человека стали инвалидами (для сравнения в 2021-м таковыми признали только 7200 человек), среди них есть как дети, так и пенсионеры:
Что касается причин, то большинство людей получили инвалидность по общему заболеванию (6947 человек). 50 человек являются инвалидами с детства. Из-за трудового увечья инвалидами стали 24 человека, из-за профзаболевания — 2, еще 3 человека — из-за военной травмы.
В докладе омбудсмена утверждается, что 29 человек получили заболевание в период прохождения военной службы.
Положительные моменты, впрочем, тоже есть.
«Не признаны инвалидами при переосвидетельствовании — 514 человек. Количество лиц, которым снижена группа инвалидности — 924 человека, причина — уменьшение степени ограничения нарушенных функций органов и систем», — сообщается в итоговом докладе Ирины Касьяновой.
Ранее Город55 рассказывал, в омском УМВД в 2022 году сотрудники скрывали каждое шестое преступление. Происходит это из-за отказов в возбуждении уголовного дела и длительного неприятия решений.