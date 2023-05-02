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И дети, и пенсионеры. В Омской области к инвалидам относится 7,5% населения

2 мая 2023, 04:05
Фото: 1MI
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В 2022 году более 8000 жителей Омской области стали инвалидами

Почти 7 тысяч человек в 2022-м получили инвалидность по общему заболеванию.

К 2023 году в Омской области насчитывалось 114 525 человек с инвалидностью (52,51% — женщины и 47,49% — мужчины). Процент инвалидизации населения в нашем регионе составил 7,5%.

В ежегодном докладе уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой также говорится, сколько человек впервые признали инвалидами в прошлом году. За 2022 год 8052 человека стали инвалидами (для сравнения в 2021-м таковыми признали только 7200 человек), среди них есть как дети, так и пенсионеры:

  • Дети — 997 человек;
  • Люди трудоспособного возраста — 2889;
  • Лица пенсионного возраста — 4166.

Что касается причин, то большинство людей получили инвалидность по общему заболеванию (6947 человек). 50 человек являются инвалидами с детства. Из-за трудового увечья инвалидами стали 24 человека, из-за профзаболевания — 2, еще 3 человека — из-за военной травмы.

В докладе омбудсмена утверждается, что 29 человек получили заболевание в период прохождения военной службы.

Положительные моменты, впрочем, тоже есть.

«Не признаны инвалидами при переосвидетельствовании — 514 человек. Количество лиц, которым снижена группа инвалидности — 924 человека, причина — уменьшение степени ограничения нарушенных функций органов и систем», — сообщается в итоговом докладе Ирины Касьяновой.

Ранее Город55 рассказывал, в омском УМВД в 2022 году сотрудники скрывали каждое шестое преступление. Происходит это из-за отказов в возбуждении уголовного дела и длительного неприятия решений.

В омском УМВД в прошлом году скрывали каждое шестое преступление
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#Юлия Истомина#Инвалиды#Уполномоченный по правам человека#Общество#Ирина Касьянова#Город#Новости#Омск#Омская область
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