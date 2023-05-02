И дети, и пенсионеры. В Омской области к инвалидам относится 7,5% населения

В ежегодном докладе уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой также говорится, сколько человек впервые признали инвалидами в прошлом году. За 2022 год 8052 человека стали инвалидами (для сравнения в 2021-м таковыми признали только 7200 человек), среди них есть как дети, так и пенсионеры: