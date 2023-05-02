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Две омские пенсионерки поменяли 10 тысяч рублей на игрушечные купюры

2 мая 2023, 10:00
Фото: Город55
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Подозреваемая уже была судима за имущественные преступления.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Тюкалинский» нашли 40-летнюю местную жительницу, которая обманом украла 10 тысяч рублей у двух пенсионерок.

Подозреваемая попросила двух пожилых женщин разменять ей пятитысячную купюру. В обоих случаях ее просьбу исполнили и разменяли 5 тысяч рублей более мелкими купюрами. Однако через какое-то время пенсионерка заметила, что та самая купюра оказалась из банка приколов. Об этом она также рассказала второй обманутой соседке.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. И оказалось, что она давняя знакомая этих пенсионерок, которая ранее помогала им по хозяйству.

«Дознавателем возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. Расследование продолжается», — отметили в полиции.

Отметим, что подозреваемая уже была судима за имущественные преступления.

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