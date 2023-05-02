Две омские пенсионерки поменяли 10 тысяч рублей на игрушечные купюры

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Тюкалинский» нашли 40-летнюю местную жительницу, которая обманом украла 10 тысяч рублей у двух пенсионерок.



Подозреваемая попросила двух пожилых женщин разменять ей пятитысячную купюру. В обоих случаях ее просьбу исполнили и разменяли 5 тысяч рублей более мелкими купюрами. Однако через какое-то время пенсионерка заметила, что та самая купюра оказалась из банка приколов. Об этом она также рассказала второй обманутой соседке.