Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Изображение материала

Выручка фирмы-преемника омского «Мостовика» за год выросла в 2,5 раза — до 14,3 млрд

1 мая 2023, 13:07
Фото: 1MI
Иллюстрация
Результатом работы ООО «МОСТ» за 2022 год стала прибыль в размере 37,8 млн руб. Это на 24,5% больше, чем в 2021 году.

Фирма-преемник омского «Мостовика», компания «Мост», в 2022 году увеличила выручку в 2,5 раза — с 5,78 млрд рублей до 14,39 млрд рублей. Результатом работы ООО «МОСТ» за 2022 год стала прибыль в размере 37,8 млн руб. Это на 24,5% больше, чем в 2021 году. Соответствующие данные представлены в документах.

ООО «Мост» зарегистрировано в Москве, руководит компанией Андрей Устинов (в прошлом замруководителя департамента строительства олимпийских спортивных объектов «Мостовика»). В 2022 году среднесписочная численность работников предприятия составила 1400 человек. «МОСТ» значится учредителем в ООО «ЗМК МОСТ», зарегистрированного под Омском в поселке Горячий ключ.

Ранее Город55 рассказывал, как в компании «Мост» менялся состав совладельцев:

Связанная с Шишовым фирма «Мост» поменяла одного из совладельцев
Узнать подробнее
Экс-директор «Мостовика» прокомментировал возможное строительство моста через Иртыш
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#НПО Мостовик#Мост#Выручка#Бизнес#Экономика#Омск#Омская область
Подпишитесь
Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова
Сегодня, 07:19
Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»
Сегодня, 05:13
Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске
Сегодня, 11:23
Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие
Сегодня, 05:59
Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Сегодня, 08:14