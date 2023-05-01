Выручка фирмы-преемника омского «Мостовика» за год выросла в 2,5 раза — до 14,3 млрд

Фирма-преемник омского «Мостовика», компания «Мост», в 2022 году увеличила выручку в 2,5 раза — с 5,78 млрд рублей до 14,39 млрд рублей. Результатом работы ООО «МОСТ» за 2022 год стала прибыль в размере 37,8 млн руб. Это на 24,5% больше, чем в 2021 году. Соответствующие данные представлены в документах.