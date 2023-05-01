Выручка фирмы-преемника омского «Мостовика» за год выросла в 2,5 раза — до 14,3 млрд

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Фирма-преемник омского «Мостовика», компания «Мост», в 2022 году увеличила выручку в 2,5 раза — с 5,78 млрд рублей до 14,39 млрд рублей. Результатом работы ООО «МОСТ» за 2022 год стала прибыль в размере 37,8 млн руб. Это на 24,5% больше, чем в 2021 году. Соответствующие данные представлены в документах.
ООО «Мост» зарегистрировано в Москве, руководит компанией Андрей Устинов (в прошлом замруководителя департамента строительства олимпийских спортивных объектов «Мостовика»). В 2022 году среднесписочная численность работников предприятия составила 1400 человек. «МОСТ» значится учредителем в ООО «ЗМК МОСТ», зарегистрированного под Омском в поселке Горячий ключ.
Ранее Город55 рассказывал, как в компании «Мост» менялся состав совладельцев: