В Омской области на трассе легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево

Полицейские установили, что 48-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo ехала по трассе «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск». В районе 415 км она не справилась с управлением и вылетела в кювет. Машина ударилась в дерево. В результате ДТП женщину и 23-летнего молодого человека, ехавшего на пассажирском сиденьи, отвезли в больницу.