В Омской области на трассе легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Сегодня, 1 мая, около 05:50 часов в Крутинском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
Полицейские установили, что 48-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo ехала по трассе «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск». В районе 415 км она не справилась с управлением и вылетела в кювет. Машина ударилась в дерево. В результате ДТП женщину и 23-летнего молодого человека, ехавшего на пассажирском сиденьи, отвезли в больницу.
Судя по фото, предоставленному полицейскими, у иномарки серьезно пострадала передняя часть. Пассажиров спасли подушки безопасности.
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.