Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие

В центре Омска на улице Жукова рядом со сквером имени Дмитрия Карбышева убирают бетонный забор. Соответствующее распоряжение подписал глава Центрального округа Амангельды Мендубаев. Забор признали самовольным движимым имуществом. Собственник, имя которого в документах не указано, должен был убрать ограждение до 20 апреля, но не сделал этого. Согласно документу, забор демонтируют принудительно до 5 мая.