Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
В центре Омска на улице Жукова рядом со сквером имени Дмитрия Карбышева убирают бетонный забор. Соответствующее распоряжение подписал глава Центрального округа Амангельды Мендубаев. Забор признали самовольным движимым имуществом. Собственник, имя которого в документах не указано, должен был убрать ограждение до 20 апреля, но не сделал этого. Согласно документу, забор демонтируют принудительно до 5 мая.
Участок, обнесенный забором, является муниципальной собственностью. Как сообщает издание «Коммерческие вести», демонтаж конструкции начался 29 апреля. Работы проводит Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Железобетонные плиты увезут на временное хранение.