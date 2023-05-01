С нелегальной свалки в омских Нефтяниках вывезли 200 тонн мусора

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С улицы Доковской в Нефтяниках вчера, 30 апреля, вывезли больше 200 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.
«Уборка мусора будет продолжаться и в ближайшие дни — этого требуют масштабы несанкционированных свалок. Только за сегодняшний световой день на полигоны вывезли 202 тонны отходов, — рассказали в мэрии.
Как утверждают профильные службы, на участках убирают не только мусор после субботников. Сюда выбрасывают покрышки, стройматериалы и прочие отходы.
Ранее директор омского УДХБ Галина Зурнаджан рассказала Городу55 о том, что владельцы сервисов по шиномонтажу в Нефтяниках вывозят бывшие в употреблении покрышки в ближайший лес, либо бросают прямо на улице, а не утилизируют должным образом.
«Здесь шиномонтажки через дорогу перенесли и сложили все шины. Вот здесь даже шины лежат, но тут их 3, а там 53 лежит. Все-таки хозяйствующие субъекты должны тоже любить свой город и относится к нему бережно», — сообщила Галина Зурнаджан.