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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:20

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Омск к концу недели накроет 30-градусная жара

1 мая 2023, 12:17
Фото: 1MI
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Осадков не ожидается.

По данным Обь-Иртышского УГМС завтра, 2 мая, в Омской области осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью составит -2…-7°, днем воздух прогреется до +9…+14°.

Ближе к середине недели значительно потеплеет. В среду, 3 мая, температура ночью составит -1…-6°, местами до +4°, днем +15…+20°. В четверг, 4 мая, температура ночью +3…+8°, местами до -2°, днем +21…+26°. Осадков в эти дни также не ожидается.

Согласно долгосрочному прогнозу от сервиса «Яндекс. Погода», к выходным в регион придет по-летнему жаркая погода. В субботу до 27 градусов выше нуля, в воскресенье до 29°.

Ранее в Росгидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны. Омскую область в мае ждет теплая и сухая погода. Температура воздуха, в среднем, будет выше нормы.

Омичей ждет теплый и сухой май
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#Евгений Игишев#Погода#Погода омск#Погода в Омске#Общество#Жара#Омск#Омская область
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