Омск к концу недели накроет 30-градусная жара

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По данным Обь-Иртышского УГМС завтра, 2 мая, в Омской области осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью составит -2…-7°, днем воздух прогреется до +9…+14°.
Ближе к середине недели значительно потеплеет. В среду, 3 мая, температура ночью составит -1…-6°, местами до +4°, днем +15…+20°. В четверг, 4 мая, температура ночью +3…+8°, местами до -2°, днем +21…+26°. Осадков в эти дни также не ожидается.
Согласно долгосрочному прогнозу от сервиса «Яндекс. Погода», к выходным в регион придет по-летнему жаркая погода. В субботу до 27 градусов выше нуля, в воскресенье до 29°.
Ранее в Росгидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны. Омскую область в мае ждет теплая и сухая погода. Температура воздуха, в среднем, будет выше нормы.