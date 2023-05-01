Омск к концу недели накроет 30-градусная жара

Ближе к середине недели значительно потеплеет. В среду, 3 мая, температура ночью составит -1…-6°, местами до +4°, днем +15…+20°. В четверг, 4 мая, температура ночью +3…+8°, местами до -2°, днем +21…+26°. Осадков в эти дни также не ожидается.