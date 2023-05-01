Огонь на 15 тысячах квадратных метров. В Омске загорелся камыш

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
На Левобережье вдоль Иртыша сегодня, 1 мая, загорелся сухой камыш. Огонь охватил площадь в 15 тысяч квадратных метров. Пожар затронул улицы Рокоссовского, 3-ю Любинскую и 2-ю Солнечную.
«Около 16:30 загорелась большая территория вдоль Иртыша на Левом берегу. Возгорание тушили 7 пожарных машин и 35 сотрудников ведомства. Локализовать огонь удалось в 18 часов», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
Также сегодня произошел пожар в селе Петровка Омского района. Там горела трава на площади 500 квадратных метров. Огонь перекинулся на хозпостройки и уничтожил их. Пострадавших удалось избежать.
Напомним, что в регионе введен особый противопожарный режим. Омичам запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву и листву, выжигать растительность. За нарушение правил — штраф. Напомним, за последние дни по области произошло сразу несколько крупных пожаров. Ситуацию усугубляет сильный ветер.