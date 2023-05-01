Массовый заезд. Четыре сотни велосипедистов открыли в Омске велосезон

В Омске вчера, 30 апреля, пробегом от магазина «Океан» через дачные товарищества правого берега до Парка Победы открыли велосезон. Гонка Tour de Siberia в этом году собрала больше 400 участников. Пробег стал уже традиционным и проводился в 16-й раз.