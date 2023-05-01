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Массовый заезд. Четыре сотни велосипедистов открыли в Омске велосезон

1 мая 2023, 09:42
Фото: 1MI
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Пробег Tour de Siberia прошел в этом году в 16-й раз.

В Омске вчера, 30 апреля, пробегом от магазина «Океан» через дачные товарищества правого берега до Парка Победы открыли велосезон. Гонка Tour de Siberia в этом году собрала больше 400 участников. Пробег стал уже традиционным и проводился в 16-й раз.

«Яркий праздник для горожан и неповторимое в плане независимости спортивное событие. Помните, что даже без афиш и календарей, — велопробег, неизменно состоится в то же время, в том же месте, словно Новый Год. Это наш общий праздник, без претензий на пальмовую ветвь первенства. И даже метеоритный дождь не в силах помешать славной традиции друзей», — рассказали организаторы из команды «MEHANIKA55».

Участвовать в заезде мог любой желающий старше 18 лет. Бесплатно и без регистрации. Следующая массовая велогонка в городе пройдет на празднике «ВелоОмск». Его планируют провести 3 июня.

Омичи на велосипедах устроили массовый заезд по центру города
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#Евгений Игишев#Велосипед#Велосипедист#Пробег#Спорт#Гонка#Общество#Город#Омск#Омская область
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