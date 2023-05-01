Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В первом квартале 2023 года спрос на покупку готового бизнеса вырос на треть. Такие данные приводит сервис «Авито». В лидерах спроса стоматологические кабинеты, косметические клиники и интернет-магазины. Город55 проанализировал сайты с объявлениями о продаже готового бизнеса в Омске.
В Амурском поселке на улице 22-го Партсъезда продается фитнес-клуб за 12,9 млн рублей. Площадь помещения 415 квадратных метров. Помимо тренажерного зала, в клубе есть тренерская, раздевалки, душевые, санузлы и массажный кабинет. Бизнес, как утверждает собственник в объявлении, продается в связи с переездом.
На Зеленом острове выставили на продажу веревочный парк за 400 тысяч рублей. Бизнес новому владельцу готовы передать вместе с сотрудниками. Причина продажи — переезд и «отсутствие времени заниматься». Автор объявления обещает доход от 300 тысяч рублей за сезон.
В Кировском округе на улице 70 лет Октября ждет нового хозяина кафе-шашлычная. Цена вопроса — без малого 3 млн рублей.
«Помещение после ремонта. С хорошей проходимостью. Возможен обмен на квартиру или машину с нашей доплатой», — гласит объявление.