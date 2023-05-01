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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

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Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске

1 мая 2023, 11:23
Фото: Город55
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Некоторые лоты готовы обменять на квартиру или автомобиль.

В первом квартале 2023 года спрос на покупку готового бизнеса вырос на треть. Такие данные приводит сервис «Авито». В лидерах спроса стоматологические кабинеты, косметические клиники и интернет-магазины. Город55 проанализировал сайты с объявлениями о продаже готового бизнеса в Омске.

В Амурском поселке на улице 22-го Партсъезда продается фитнес-клуб за 12,9 млн рублей. Площадь помещения 415 квадратных метров. Помимо тренажерного зала, в клубе есть тренерская, раздевалки, душевые, санузлы и массажный кабинет. Бизнес, как утверждает собственник в объявлении, продается в связи с переездом.

На Зеленом острове выставили на продажу веревочный парк за 400 тысяч рублей. Бизнес новому владельцу готовы передать вместе с сотрудниками. Причина продажи — переезд и «отсутствие времени заниматься». Автор объявления обещает доход от 300 тысяч рублей за сезон.

В Кировском округе на улице 70 лет Октября ждет нового хозяина кафе-шашлычная. Цена вопроса — без малого 3 млн рублей.

«Помещение после ремонта. С хорошей проходимостью. Возможен обмен на квартиру или машину с нашей доплатой», — гласит объявление.
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#Евгений Игишев#Продажа#Авито#Бизнес#Малый бизнес#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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