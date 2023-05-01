Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске

В первом квартале 2023 года спрос на покупку готового бизнеса вырос на треть. Такие данные приводит сервис «Авито». В лидерах спроса стоматологические кабинеты, косметические клиники и интернет-магазины. Город55 проанализировал сайты с объявлениями о продаже готового бизнеса в Омске.