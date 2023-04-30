Загадка века. Каждый пятый омич не знает, что такое налоговый вычет

44% омичей используют возможность вернуть уплаченный НДФЛ. Еще 40% знают о такой функции, но не пользуются ею. Причина — сложный сбор документов, нехватка времени и непонимание процедуры подачи налоговой декларации. Каждый пятый житель Омской области, то есть 19%, не знают о праве возврата налогов.