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Загадка века. Каждый пятый омич не знает, что такое налоговый вычет

30 апреля 2023, 12:36
Фото: 1MI
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44% омичей получают налоговые вычеты

Аналитики провели опрос среди жителей нашего региона.
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Опросы

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob решили выяснить, сколько омичей получают налоговые вычеты. Ранее Госдума приняла закон об увеличении сумм возврата за обучение и лечение.

44% омичей используют возможность вернуть уплаченный НДФЛ. Еще 40% знают о такой функции, но не пользуются ею. Причина — сложный сбор документов, нехватка времени и непонимание процедуры подачи налоговой декларации. Каждый пятый житель Омской области, то есть 19%, не знают о праве возврата налогов.

Чаще всего вычет получают женщины. Аналитики заметили, что чем выше доход респондента, тем чаще он пользуется возможностью вернуть НДФЛ. 66% горожан самостоятельно заполняют и подают документы, 9% прибегают к помощи друзей и знакомых, а каждый пятый омич пользовался профессиональными услугами.

#Налог#НДФЛ#Опросы#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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