Загадка века. Каждый пятый омич не знает, что такое налоговый вычет

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob решили выяснить, сколько омичей получают налоговые вычеты. Ранее Госдума приняла закон об увеличении сумм возврата за обучение и лечение.
44% омичей используют возможность вернуть уплаченный НДФЛ. Еще 40% знают о такой функции, но не пользуются ею. Причина — сложный сбор документов, нехватка времени и непонимание процедуры подачи налоговой декларации. Каждый пятый житель Омской области, то есть 19%, не знают о праве возврата налогов.
Чаще всего вычет получают женщины. Аналитики заметили, что чем выше доход респондента, тем чаще он пользуется возможностью вернуть НДФЛ. 66% горожан самостоятельно заполняют и подают документы, 9% прибегают к помощи друзей и знакомых, а каждый пятый омич пользовался профессиональными услугами.