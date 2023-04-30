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В Омской области стали больше производить масла, молока и сметаны

30 апреля 2023, 07:42
Фото: 1MI
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Аналитики исследовали промышленный сектор Омской области.

Статистики Омской области подготовили информацию о промышленном производстве по итогам марта этого года. Темпы увеличились на 16% по сравнению с февралем и почти на 15%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Больший рост наблюдается в сфере обрабатывающего производства — на 17,1%. Значительно увеличился выпуск прочих транспортных средств и оборудования (в два раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 89,7%), кокса и нефтепродуктов (на 14,4%).

Положительная динамика в отрасли электрооборудования, показатели производства выросли вдвое. Пищевых продуктов тоже стало больше — на 2,3%. Увеличились темпы выпуска растительного масла, молока, сметаны.

А вот спад характерен для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химии. На 30% сократились темпы добывающей отрасли.

В целом за первые три месяца этого года индекс промышленного производства — 107,4%.

Промышленный центр? Омичи стали производить больше сыра и масла, но меньше химии
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#Статистика#Омскстат#Производство#Промышленное производство#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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