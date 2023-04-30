В Омской области стали больше производить масла, молока и сметаны

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Статистики Омской области подготовили информацию о промышленном производстве по итогам марта этого года. Темпы увеличились на 16% по сравнению с февралем и почти на 15%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Больший рост наблюдается в сфере обрабатывающего производства — на 17,1%. Значительно увеличился выпуск прочих транспортных средств и оборудования (в два раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 89,7%), кокса и нефтепродуктов (на 14,4%).
Положительная динамика в отрасли электрооборудования, показатели производства выросли вдвое. Пищевых продуктов тоже стало больше — на 2,3%. Увеличились темпы выпуска растительного масла, молока, сметаны.
А вот спад характерен для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химии. На 30% сократились темпы добывающей отрасли.
В целом за первые три месяца этого года индекс промышленного производства — 107,4%.