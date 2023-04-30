В Омске целый день искали мальчика-клоуна

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Поисковые отряды Омской области объявили о поисках семилетнего мальчика. Он ушел из дома 29 апреля около 11:00 и не вернулся. Территориально был в районе Биофабрики.
Помимо классических примет: роста, телосложения, цвета глаз и волос, одежды; волонтеры пояснили, что лицо ребенка может быть раскрашено под клоунскую маску.
Вечером того же дня добровольцы сообщили, что мальчика нашли. Он жив и не пострадал.