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В Омске целый день искали мальчика-клоуна

30 апреля 2023, 07:05
Фото: 1MI
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Ребенку 7 лет.

Поисковые отряды Омской области объявили о поисках семилетнего мальчика. Он ушел из дома 29 апреля около 11:00 и не вернулся. Территориально был в районе Биофабрики.

Помимо классических примет: роста, телосложения, цвета глаз и волос, одежды; волонтеры пояснили, что лицо ребенка может быть раскрашено под клоунскую маску.

Вечером того же дня добровольцы сообщили, что мальчика нашли. Он жив и не пострадал.

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