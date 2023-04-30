В Омска начали убирать бетонный забор возле сквера Карбышева

Ликвидировать объект владельцы должны были добровольно до 20 апреля. Этого не произошло. Распоряжением предусмотрен принудительный вынос забор — до 5 мая. Работой занялись сотрудники «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Об этом сообщают «Коммерческие вести».