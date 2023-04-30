В Омска начали убирать бетонный забор возле сквера Карбышева

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
29 апреля стартовали работы по расчистке участка между улице Маршала Жукова и Омской таможней. Неделю назад окружная администрация разместила на бетонном заборе вдоль улицы копию распоряжения главы Амангельды Мендубаева «О выносе самовольно размещенного движимого имущества». Речь о заборе близ Сквера имени Д. М. Карбышева.
Ликвидировать объект владельцы должны были добровольно до 20 апреля. Этого не произошло. Распоряжением предусмотрен принудительный вынос забор — до 5 мая. Работой занялись сотрудники «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Об этом сообщают «Коммерческие вести».