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В Омска начали убирать бетонный забор возле сквера Карбышева

30 апреля 2023, 12:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Владелец не стал выносить объект добровольно.

29 апреля стартовали работы по расчистке участка между улице Маршала Жукова и Омской таможней. Неделю назад окружная администрация разместила на бетонном заборе вдоль улицы копию распоряжения главы Амангельды Мендубаева «О выносе самовольно размещенного движимого имущества». Речь о заборе близ Сквера имени Д. М. Карбышева.

Ликвидировать объект владельцы должны были добровольно до 20 апреля. Этого не произошло. Распоряжением предусмотрен принудительный вынос забор — до 5 мая. Работой занялись сотрудники «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

#Город#Общество#Новости#Омск
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