Разговор с последствиями. Омичи потеряли 16 млн руб за неделю

24 апреля в полицию обратилась 73-летняя омичка. Рассказала, что неизвестные в телефонном разговоре уговорили перевести 652 тысячи рублей на «безопасный счет». В этот же день к правоохранителям пришла 36-летняя безработная женщина. Под предлогом покупки товара на сайте с ее карты похитили 35 тысяч рублей.