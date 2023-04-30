Разговор с последствиями. Омичи потеряли 16 млн руб за неделю

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
С начала 2023 года в регионе зафиксировано 1 940 киберхищений. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года — 1 389 случаев.
Общая сумма ущерба омичам, по данным прокуратуры, — 219 миллионов рублей, из них более 16 миллионов — за минувшую неделю. Всего за семь дней произошло 94 преступления.
24 апреля в полицию обратилась 73-летняя омичка. Рассказала, что неизвестные в телефонном разговоре уговорили перевести 652 тысячи рублей на «безопасный счет». В этот же день к правоохранителям пришла 36-летняя безработная женщина. Под предлогом покупки товара на сайте с ее карты похитили 35 тысяч рублей.
Напомним, мы приводили аналогичную статистику неделю назад. Тогда за семь дней было совершено 71 дистанционное хищение.