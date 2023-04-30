Птичку жалко. Страусиная ферма в Омске находится на грани закрытия

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Администрация фермы «Омский страус» обратилась к жителям региона: «Дорогие друзья, по независящим от нас обстоятельствам, открытия фермы пока не будет. Возможно, ферма будет совсем закрыта».
О конкретных причинах не сообщается. Ферма была закрыта для посещения с 3 октября 2022 года. Тогда объявляли о сезонном прекращении работы. Планировали вновь принимать гостей с мая 2023 года.
Город55 обратился на ферму за комментарием. Вот, что нам ответили: «Вся доступная информация будет размещена в группе, отдельных комментариев мы не даем. Причины решения останутся конфиденциальными».