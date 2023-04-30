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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

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Птичку жалко. Страусиная ферма в Омске находится на грани закрытия

30 апреля 2023, 11:14
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области может закрыться страусиная ферма

Город55 получил комментарий от администрации фермы.

Администрация фермы «Омский страус» обратилась к жителям региона: «Дорогие друзья, по независящим от нас обстоятельствам, открытия фермы пока не будет. Возможно, ферма будет совсем закрыта».

О конкретных причинах не сообщается. Ферма была закрыта для посещения с 3 октября 2022 года. Тогда объявляли о сезонном прекращении работы. Планировали вновь принимать гостей с мая 2023 года.

Город55 обратился на ферму за комментарием. Вот, что нам ответили: «Вся доступная информация будет размещена в группе, отдельных комментариев мы не даем. Причины решения останутся конфиденциальными».

#Ферма#Общество#Новости#Омская область
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