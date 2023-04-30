Пассажирам посвящается! Какие рейсы отменил омский аэропорт

Отметим, также не состоятся вылет из Астаны (Нур-Султан) в наш город 29 апреля. Рейс обслуживала компания «Казах Эйр». Борт ждали в 23:50. Соответственно, вылет в обратном направлении 30 апреля в 00:40 тоже был отменен.