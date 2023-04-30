Пассажирам посвящается! Какие рейсы отменил омский аэропорт

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Омский аэропорт сообщает об отмене сразу нескольких рейсов. 2 мая в наш город не прилетит борт из Красноярска компании «Красавиа». По расписанию, самолет ожидали в 00:35.
30 апреля отменен рейс из Сургута в Омск перевозчика «ЮТэйр». Борт должен был приземлиться в местном аэропорту в 15:05.
Отметим, также не состоятся вылет из Астаны (Нур-Султан) в наш город 29 апреля. Рейс обслуживала компания «Казах Эйр». Борт ждали в 23:50. Соответственно, вылет в обратном направлении 30 апреля в 00:40 тоже был отменен.