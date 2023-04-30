Отек легких во время операции на сердце. Как омские врачи спасли жизнь пациенту

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Во время операции на сердце в Областной больнице у пациента случился отек легких. Медики спасли жизнь мужчине при помощи аппарата ЭКМО.
Герой истории рассказывает, чувствовал себя нормально, иногда ощущал одышку при физнагрузках, но не придавал этому значение. Омич работает вахтами, зимой на севере состояние ухудшилось: постоянная одышка, высокая температура. Мужчина вернулся домой, врачи поставили диагноз — пневмония и коронавирус. Однако лечение не давало результата.
У 44-летнего пациента выявили порок сердца. Медики назначили срочную операцию. Кардиохирурги с помощью коронарографии обнаружили поражение еще двух коронарных сосудов. При этом легкие тоже были под угрозой. Операцию провел доктор медицинских наук, зав кардиохирургическим отделением Валерий Цеханович. Он пояснил:
«У пациентов с поражением митрального клапана сердца возникает поражение легких. На поражённый клапан села инфекция. Операцию нужно было делать как можно скорее. Если бы поражение было не такое сильное, то стоило бы отложить операцию, но осложнение на сердце стало поводом для срочной операции. 30 марта на операции диагноз подтвердился, клапан был давно поражен, его заменили на искусственный».
В Омской области только в этом отделении есть аппарат искусственного кровообращения, он выполняет роль сердца на время операции. Процедура заняла 3-4 часа. Однако к моменту, когда врачи должны были закрывать грудную клетку и перевозить пациента в реанимацию, у него случился отек легких.
Стандартные методы не помогли. Медики использовали аппарат ЭКМО, его применяют крайне редко, он обогащает легкие кислородом. В течение суток состояние омича стабилизировалось. Операция в итоге продлилась девять часов.
Спустя три недели мужчина выздоравливает и готовится к выписке. Больше нет одышки, температуры, нормальные давление и аппетит, подчеркнули в минздраве.