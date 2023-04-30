Отек легких во время операции на сердце. Как омские врачи спасли жизнь пациенту

«У пациентов с поражением митрального клапана сердца возникает поражение легких. На поражённый клапан села инфекция. Операцию нужно было делать как можно скорее. Если бы поражение было не такое сильное, то стоило бы отложить операцию, но осложнение на сердце стало поводом для срочной операции. 30 марта на операции диагноз подтвердился, клапан был давно поражен, его заменили на искусственный».