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Омич пырнул ножом в грудь собственную супругу

30 апреля 2023, 05:54
Фото: 1MI
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Женщину госпитализировали.

Полиция задержала 67-летнего жителя Центрального округа. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В больницу с ножевым ранением в грудь доставили 63-летнюю супругу фигуранта. Выяснилось, муж и жена распивали алкоголь, начали ссориться. Мужчина схватился за нож.

Сейчас по данному факту ведется следствие. Ранее мы давали статистику по домашнему насилию в регионе. За прошлый год зарегистрировано 546 преступлений на бытовой почве, погибло семь омичек.

В Омске за прошлый год погибло 7 женщин из-за домашнего насилия
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Отметим, всего за сутки в полицию поступило 1 202 обращения. Возбуждено 14 уголовных дел, большая часть из них раскрыта. Задержано 15 человек.

#Насилие#Преступление#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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