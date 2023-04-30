Омич пырнул ножом в грудь собственную супругу

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Полиция задержала 67-летнего жителя Центрального округа. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В больницу с ножевым ранением в грудь доставили 63-летнюю супругу фигуранта. Выяснилось, муж и жена распивали алкоголь, начали ссориться. Мужчина схватился за нож.
Сейчас по данному факту ведется следствие. Ранее мы давали статистику по домашнему насилию в регионе. За прошлый год зарегистрировано 546 преступлений на бытовой почве, погибло семь омичек.
Отметим, всего за сутки в полицию поступило 1 202 обращения. Возбуждено 14 уголовных дел, большая часть из них раскрыта. Задержано 15 человек.