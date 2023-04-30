Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 14:28

Published 30 апреля 14:28

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Нападающий «Колорадо Эвеланш» попал в центр скандала

30 апреля 2023, 14:28
По информации издания Denver Post, стали известны подробности случившегося с нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным, когда в его номере была найдена пьяная девушка, требующая госпитализации.

По словам 28-летней девушки, которую нашли в номере хоккеиста, она является гражданкой России и родилась на Украине, пишет Общественная служба новостей. Она также утверждала, что не должна была приезжать в США, потому что ее паспорт был отобран каким-то неблагонадежным парнем. В докладе полиции указано, что девушка атаковала клубного врача, но тот не стал подавать на нее жалобу.

В настоящем сезоне плей-офф Ничушкин уже успел сыграть два матча и забросить одну шайбу. В серии против «Сиэтл Кракен» его команда пока проигрывает со счетом 2-3.

Подпишитесь
Впереди Сибири всей. Омская области вышла на первое место в СФО по лесным пожарам
Сегодня, 06:20
В одной из компаний Игоря Антропенко сменился директор
Сегодня, 07:12
В Омске с 3 мая начнут отключать отопление
Сегодня, 06:33
Обвиняют в халатности. В Омске рассмотрят дело о крупном пожаре в Новоалександровке
Сегодня, 07:04
В Омске на улице Кирова посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус
Сегодня, 09:14
Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа
Сегодня, 07:36