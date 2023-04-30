Нападающий «Колорадо Эвеланш» попал в центр скандала

По словам 28-летней девушки, которую нашли в номере хоккеиста, она является гражданкой России и родилась на Украине, пишет Общественная служба новостей. Она также утверждала, что не должна была приезжать в США, потому что ее паспорт был отобран каким-то неблагонадежным парнем. В докладе полиции указано, что девушка атаковала клубного врача, но тот не стал подавать на нее жалобу.