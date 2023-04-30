«Можно остаться без пальцев и без глаз». Омичи возмущены состоянием детской площадки

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Обеспокоенная омичка заявила об аварийном состоянии элемента детской площадки. Речь о металлическом тоннеле во дворе дома №19 по улице Лукашевича. Объект имеет явные дефекты, может угрожать безопасности детей.
«Ребенок гулял и порезал себе спину», — поясняет автор поста в группе «Голос Омска». Женщина утверждает, что обращалась к старшей по дому и в управляющую компанию, но безрезультатно.
Комментаторы предположили, что дети сами виноваты в состоянии тоннеля, мол, хорошо попрыгали. С другой стороны пользователи беспокоятся о здоровье чад: «От такого рваного куска металла можно и без пальцев остаться, и без глаз». Другие горожане заявили, что в детстве иметь ссадины и синяки — это нормально.
Напомним, ранее мы сообщали об инциденте на детской площадке, когда на 13-летнего мальчика упали качели. У ребенка диагностировали перелом ноги.