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Published Сегодня, 12:04

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«Можно остаться без пальцев и без глаз». Омичи возмущены состоянием детской площадки

30 апреля 2023, 12:04
Фото: 1MI
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Омичи заявили об аварийном состоянии площадки на Лукашевича

Ребенок автора обращения получил травму.

Обеспокоенная омичка заявила об аварийном состоянии элемента детской площадки. Речь о металлическом тоннеле во дворе дома №19 по улице Лукашевича. Объект имеет явные дефекты, может угрожать безопасности детей.

«Ребенок гулял и порезал себе спину», — поясняет автор поста в группе «Голос Омска». Женщина утверждает, что обращалась к старшей по дому и в управляющую компанию, но безрезультатно.

пост с жалобойпост с жалобой
пост с жалобой
Фото: скриншот паблика Голос Омска

Комментаторы предположили, что дети сами виноваты в состоянии тоннеля, мол, хорошо попрыгали. С другой стороны пользователи беспокоятся о здоровье чад: «От такого рваного куска металла можно и без пальцев остаться, и без глаз». Другие горожане заявили, что в детстве иметь ссадины и синяки — это нормально.

Напомним, ранее мы сообщали об инциденте на детской площадке, когда на 13-летнего мальчика упали качели. У ребенка диагностировали перелом ноги.

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#Жалобы#Соцсети#Детская площадка#Дети#Общество#Город#Новости#Омск
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