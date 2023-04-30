«Можно остаться без пальцев и без глаз». Омичи возмущены состоянием детской площадки

Комментаторы предположили, что дети сами виноваты в состоянии тоннеля, мол, хорошо попрыгали. С другой стороны пользователи беспокоятся о здоровье чад: «От такого рваного куска металла можно и без пальцев остаться, и без глаз». Другие горожане заявили, что в детстве иметь ссадины и синяки — это нормально.