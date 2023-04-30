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«Их тысячи». Омичи рассказали о массовом заморе рыбы

30 апреля 2023, 10:18
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на массовый замор рыбы

Очевидцы сняли шокирующие кадры.

Очевидцы сообщают о массовом заморе рыбы в Исилькуле Омской области. Видео с места опубликовано в группе «Омск Live».

На кадрах видны сотни мертвых карасей. Оператор за кадром комментирует: «Сколько здесь рыбы? Карась, в основном белый, но есть и красный. Мелкого нет. Их сотни, даже тысячи».

Фоном слышны крики птиц. «Пир во время чумы», — отмечает автор. Он задается вопросом, что стало причиной массовой гибели рыбы.

сняли очевидцысняли очевидцы
сняли очевидцысняли очевидцы
сняли очевидцысняли очевидцы
сняли очевидцысняли очевидцы
сняли очевидцысняли очевидцы
сняли очевидцы
Фото: скриншот паблика Омск Live

В комментариях под публикаций пользователи разделили негодования очевидцев. «Чтобы этого не было, нужно зимой проруби сверлить, чтобы дышала рыба. А поскольку это никому не надо, так и будет рыба дохнуть», — написал осведомленный комментатор.

Еще один пользователь, знакомый с ситуацией, пояснил, что массовой замор рыбы в Исилькуле был пять лет назад.

#Омичи#Жалобы#Соцсети#Рыба#Замор рыбы#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Исилькуль
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