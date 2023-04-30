«Их тысячи». Омичи рассказали о массовом заморе рыбы

В комментариях под публикаций пользователи разделили негодования очевидцев. «Чтобы этого не было, нужно зимой проруби сверлить, чтобы дышала рыба. А поскольку это никому не надо, так и будет рыба дохнуть», — написал осведомленный комментатор.