«Их тысячи». Омичи рассказали о массовом заморе рыбы

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Очевидцы сообщают о массовом заморе рыбы в Исилькуле Омской области. Видео с места опубликовано в группе «Омск Live».
На кадрах видны сотни мертвых карасей. Оператор за кадром комментирует: «Сколько здесь рыбы? Карась, в основном белый, но есть и красный. Мелкого нет. Их сотни, даже тысячи».
Фоном слышны крики птиц. «Пир во время чумы», — отмечает автор. Он задается вопросом, что стало причиной массовой гибели рыбы.
В комментариях под публикаций пользователи разделили негодования очевидцев. «Чтобы этого не было, нужно зимой проруби сверлить, чтобы дышала рыба. А поскольку это никому не надо, так и будет рыба дохнуть», — написал осведомленный комментатор.
Еще один пользователь, знакомый с ситуацией, пояснил, что массовой замор рыбы в Исилькуле был пять лет назад.