Хроника пожаров, утопленники, концерт Олега Газманова в Омске

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Город55 представляет хронологию событий по пожарам в регионе.
25 апреля. В Омской области ввели особый противопожарный режим. Два месяца будут действовать ограничения, службы приведены в готовность.
26 апреля. Стало известно о ночном пожаре на складе древесины в Усть-Ишимском районе. Площадь возгорания — 1 200 квадратных метров. Пламя охватило лес в Колосовском районе, территория заболоченная и труднодоступная. Омичам запретили ходить по лесам из-за разгула стихий.
27 апреля. Спасатели вытащили из огня собаку, она была без сознания. Пожар произошел в селе Ивановка рано утром.
Огонь с сухостоя перекинулся на село Чистоозерье в Большереченском районе. Возгорание привлекло внимание прокуратуры. Пламя уничтожило 15 домов и хозпостройки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место трагедии отправился зампред правительства Алексей Ромахин.
Еще один крупный пожар случился в селе Новокарасук Крутинского района. Огонь там тоже перешел на дома с сухой травы. Прокуратура начала проверку.
28 апреля. Озвучены последствия возгораний в селах. Восемь крутинцев остались без крыши над головой. Виталий Хоценко обратился за помощью к федеральному лесхозу, нужны люди и техника. В редакцию Города55 обратились жители Большереченского района, поведали, что им приходится тушить пожары своими силами из-за недостатка ресурсов.
Врио губернатора побывал на местах крупных пожаров. Объявил, что погорельцы из Чистоозерья получат по 150 тысяч рублей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать два масштабных возгорания в регионе.
В Таре огонь охватил мусорный полигон. Жители говорят, свалка горит ежегодно. В воздухе висел едкий дым. Тарчанам порекомендовали оставаться дома и закрыть окна.
В Омской области решено вдвое расширить минерализованные полосы — с 10 до 20 метров, чтобы сократить риски перехода пламени на населенные пункты. Из-за угрозы возгораний в Седельниковском районе пришлось отключить электричество. Ветер мог повредить провода. Режим ЧС из-за рисков ввели в Колосовском районе, там сильно горят болота.
Крупный пожар случился в еще одном селе. На этот раз пламя охватило жилые дома деревни Луговая Тюкалинского района.
Тем временем не утихают новости о трагедии годовой давности. В Называевске пожар уничтожил 97 домов. В СИЗО, а затем под домашний арест отправили мэра города Виктора Лупиноса. А теперь он вновь вернулся на пост.
29 апреля. Омичам дали инструкцию: что делать при подходе дымового облака. В регионе на утро субботы бушевали 64 крупных пожара. Стало известно, в деревне Луговая сгорели шесть домов, пострадавшим обещали выплатить по 150 тысяч рублей. По 200 тысяч переведут жителям Новокаруска и Чистоозерья.
К обеду город накрыло облаком удушливого газа. Ветер нес дым с лесных пожаров на Омск. К тому моменту в сети завирусилось видео из телеграм-канала Виталия Хоценко, где его везет по сгоревшему селу пенсионерка из Чистоозерья. К вечеру субботы огонь добрался до сел Георгиевка в Кормиловском районе.
30 апреля. Утром в Омской области прошел оперативный штаб по ЧС. Озвучено, что 25 пострадавших от пожаров уже получили выплаты, в ожидании остается девять человек. Решено приобрести жилье тем, кто остался без крыши над головой. В Крутинском районе — 11 домов, в Тюкалинском — шесть.
На неделе в регионе произошло немало убийств. Тенденция пугающая. Рассказываем о тех, что известны:
И еще немного про убийства. Нам стало известно, что в прошлом году из-за домашнего насилия погибло семь женщин. А всего было 546 преступлений.
Городу55 удалось выяснить, что в 2022 году полиция скрывала каждое шестое преступление. О том, что это значит, мы рассказываем здесь.
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Утопленники. В понедельник на берегу Иртыша у села Красная горка обнаружили тело мужчины. Предварительно, он утонул. В четверг труп рыбака нашли в Большереченском районе, в озере Чистое. Он ушел с удочкой во вторник и пропал. Аналогичный случай — у деревни Бердниково. Только там тело обнаружили спустя полгода. В октябре 2022 года бесследно исчезли трое мужчин. Один из них точно утонул.
Жуткие случаи. Омич упал в колодец головой вниз, застрял и умер. И было это около года назад. А скелетированный труп обнаружили только сейчас. Во вторник в гостинице «Турист» внезапно умер 68-летний пенсионер. Он работал в заведении сантехником. Тело нашли случайно, в подсобке.
Криминал. На мусоросортировочном заводе в Омске в груде отходов работники обнаружили тело. Труп мужчины был без одежды, на теле — повреждения. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Криминальная вышла неделя. Рассказываем про громкие происшествия.
А теперь дайджест интересных судебных разбирательств за неделю:
В среду Городу55 стало известно, что в депимущества нагрянули силовики по уголовному делу о взятке. К вечеру мы раздобыли подробности: обвиняют зама Дмитрия Махини, Евгения Кондратьева. Он получил деньги за договор аренды по заниженной стоимости и покровительство от бизнесмена, который представлял интересы питерской компании. Она хотела снимать помещения на Центральном рынке.
Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца. Позже нам удалось узнать, полученные 970 тысяч рублей чиновник планировал потратить на покупку автомобиля. Фигуранта дела о даче взятке — предпринимателя Геннадия Ушакова — оставили под домашним арестом. Мы подробно рассказываем об этой истории в материале из зала суда:
С окончанием сезона новости об «Авангарде» никуда не ушли. 26 апреля появилась информация, что Боб Хартли может вновь вернуться на пост главного тренера «ястребов». Официального объявления пока не было.
А вот, кто точно будет в составе омского клуба, так это действующий капитан Дамир Шарипзянов. Он подписал трехлетний контракт. Игрок стал лучшим по блокшотам в минувшем сезоне. А еще огласили сумму, которую хоккеист получит по новому договору… Присядьте. Там больше шести нулей.
«Авангард» признали самым убыточным клубом в КХЛ. Один из специализированных ресурсов проанализировал выручку клубов по итогам сезона.
В пятницу стало известно, кто стал новым генеральным менеджером клуба. На два года контракт заключен с экс-нападающим «ястребов» Антоном Курьяновым.
За неделю до майских праздников федеральный минтруд рассказал, как омичи будут отдыхать — график. Хотя далеко не все планируют сидеть сложа руки. Как показал опрос, многие хотят потрудиться. Кстати, рассказываем, как на майских работает почта; как омичам доставят пенсии; как будут действовать спасательные службы.
Напомним, 1 мая отменили демонстрацию. А вот концерт Олега Газманова на «G-Drive Арене» состоится.
В материале ниже рассказываем про День Победы:
Сразу спойлер: салюта не будет. Омичам уже начали раздавать георгиевские ленточки. Публикуем здесь список адресов. А подробную программу мероприятий можно найти ниже: