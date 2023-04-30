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Хроника пожаров, утопленники, концерт Олега Газманова в Омске

30 апреля 2023, 11:42
Фото: 1MI
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Самые значимые события недели.

Пожары в Омской области 2023

Город55 представляет хронологию событий по пожарам в регионе.

24 апреля. Регион вошел в лидеры по Сибири по числу лесных пожаров. Только за выходные произошло 16 природных возгораний. Огонь полыхал и в городе: ресторан «Фан-Фан» загорелся во второй раз.

25 апреля. В Омской области ввели особый противопожарный режим. Два месяца будут действовать ограничения, службы приведены в готовность.

26 апреля. Стало известно о ночном пожаре на складе древесины в Усть-Ишимском районе. Площадь возгорания — 1 200 квадратных метров. Пламя охватило лес в Колосовском районе, территория заболоченная и труднодоступная. Омичам запретили ходить по лесам из-за разгула стихий.

27 апреля. Спасатели вытащили из огня собаку, она была без сознания. Пожар произошел в селе Ивановка рано утром.

Огонь с сухостоя перекинулся на село Чистоозерье в Большереченском районе. Возгорание привлекло внимание прокуратуры. Пламя уничтожило 15 домов и хозпостройки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место трагедии отправился зампред правительства Алексей Ромахин.

Еще один крупный пожар случился в селе Новокарасук Крутинского района. Огонь там тоже перешел на дома с сухой травы. Прокуратура начала проверку.

28 апреля. Озвучены последствия возгораний в селах. Восемь крутинцев остались без крыши над головой. Виталий Хоценко обратился за помощью к федеральному лесхозу, нужны люди и техника. В редакцию Города55 обратились жители Большереченского района, поведали, что им приходится тушить пожары своими силами из-за недостатка ресурсов.

Врио губернатора побывал на местах крупных пожаров. Объявил, что погорельцы из Чистоозерья получат по 150 тысяч рублей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать два масштабных возгорания в регионе.

В Таре огонь охватил мусорный полигон. Жители говорят, свалка горит ежегодно. В воздухе висел едкий дым. Тарчанам порекомендовали оставаться дома и закрыть окна.

В Омской области решено вдвое расширить минерализованные полосы — с 10 до 20 метров, чтобы сократить риски перехода пламени на населенные пункты. Из-за угрозы возгораний в Седельниковском районе пришлось отключить электричество. Ветер мог повредить провода. Режим ЧС из-за рисков ввели в Колосовском районе, там сильно горят болота.

Крупный пожар случился в еще одном селе. На этот раз пламя охватило жилые дома деревни Луговая Тюкалинского района.

Тем временем не утихают новости о трагедии годовой давности. В Называевске пожар уничтожил 97 домов. В СИЗО, а затем под домашний арест отправили мэра города Виктора Лупиноса. А теперь он вновь вернулся на пост.

29 апреля. Омичам дали инструкцию: что делать при подходе дымового облака. В регионе на утро субботы бушевали 64 крупных пожара. Стало известно, в деревне Луговая сгорели шесть домов, пострадавшим обещали выплатить по 150 тысяч рублей. По 200 тысяч переведут жителям Новокаруска и Чистоозерья.

К обеду город накрыло облаком удушливого газа. Ветер нес дым с лесных пожаров на Омск. К тому моменту в сети завирусилось видео из телеграм-канала Виталия Хоценко, где его везет по сгоревшему селу пенсионерка из Чистоозерья. К вечеру субботы огонь добрался до сел Георгиевка в Кормиловском районе.

30 апреля. Утром в Омской области прошел оперативный штаб по ЧС. Озвучено, что 25 пострадавших от пожаров уже получили выплаты, в ожидании остается девять человек. Решено приобрести жилье тем, кто остался без крыши над головой. В Крутинском районе — 11 домов, в Тюкалинском — шесть.

Убийства в Омске

На неделе в регионе произошло немало убийств. Тенденция пугающая. Рассказываем о тех, что известны:

  • омич забил знакомого до смерти из-за ревности, тело бросил на остановке;
  • суд пересмотрит дело 17-летнего парня, который убил собственного деда поленом;
  • дружеские посиделки закончились поножовщиной;
  • сельчанин получил срок за выстрел в голову своего знакомого;
  • мужчина подкараулил супругу и четыре раза ударил ее ножом.

И еще немного про убийства. Нам стало известно, что в прошлом году из-за домашнего насилия погибло семь женщин. А всего было 546 преступлений.

Городу55 удалось выяснить, что в 2022 году полиция скрывала каждое шестое преступление. О том, что это значит, мы рассказываем здесь.

Найденные трупы

Поделим на категории.

Утопленники. В понедельник на берегу Иртыша у села Красная горка обнаружили тело мужчины. Предварительно, он утонул. В четверг труп рыбака нашли в Большереченском районе, в озере Чистое. Он ушел с удочкой во вторник и пропал. Аналогичный случай — у деревни Бердниково. Только там тело обнаружили спустя полгода. В октябре 2022 года бесследно исчезли трое мужчин. Один из них точно утонул.

Жуткие случаи. Омич упал в колодец головой вниз, застрял и умер. И было это около года назад. А скелетированный труп обнаружили только сейчас. Во вторник в гостинице «Турист» внезапно умер 68-летний пенсионер. Он работал в заведении сантехником. Тело нашли случайно, в подсобке.

Криминал. На мусоросортировочном заводе в Омске в груде отходов работники обнаружили тело. Труп мужчины был без одежды, на теле — повреждения. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Происшествия в Омске

Криминальная вышла неделя. Рассказываем про громкие происшествия.

  • Два молодых омича — 17-ти и 18-ти лет — взяли чужой автомобиль покататься. «Легковушка» столкнулась с большегрузом. Парни погибли. Уголовное дело по факту происшествия взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
  • Из окна девятого этажа выпал шестилетний ребенок. Он чудом выжил. Ему потребовалась сложная операция. Делом уже занимаются следователи и прокуратура.
  • 13-летний подросток качался на качелях. Они сломались и вся конструкция обрушилась на мальчика. Он сломал ногу.
  • Омич на остановке толкнул незнакомку под маршрутку. Женщину госпитализировали. Появилось видео с моментом происшествия. Мужчина помог задержать виновника, за что получил награду. Выяснилось, подозреваемый — наркоман.
  • Омский следком начал проверку после сообщений о том, что неизвестный мужчина приставал к 12-летней девочке возле школы.

Суды Омск

А теперь дайджест интересных судебных разбирательств за неделю:

  • из-за земельного участка судились бизнесмены Темури Латария и Юрий Сутягинский;
  • застройщик дороги-дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии 110 миллионов рублей;
  • преподавателю ОмГТУ вынесли приговор за обман вуза;
  • омичка стала фигурантом уголовного дела из-за пособий на ребенка-инвалида;
  • мужчина отправился в колонию на 5 лет за обман пенсионеров на 3,8 млн рублей;
  • фирма, связанная с Авдошиными, судилась с департаментом архитектуры из-за строительства дороги;
  • буйную омичку арестовали за недостойное поведение в суде.

Уголовное дело о взятке на Кондратьева

В среду Городу55 стало известно, что в депимущества нагрянули силовики по уголовному делу о взятке. К вечеру мы раздобыли подробности: обвиняют зама Дмитрия Махини, Евгения Кондратьева. Он получил деньги за договор аренды по заниженной стоимости и покровительство от бизнесмена, который представлял интересы питерской компании. Она хотела снимать помещения на Центральном рынке.

Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца. Позже нам удалось узнать, полученные 970 тысяч рублей чиновник планировал потратить на покупку автомобиля. Фигуранта дела о даче взятке — предпринимателя Геннадия Ушакова — оставили под домашним арестом. Мы подробно рассказываем об этой истории в материале из зала суда:

«Гордый и робкий». В Омске арестовали замдиректора Кондратьева и бизнесмена Ушакова
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«Авангард» в новом сезоне

С окончанием сезона новости об «Авангарде» никуда не ушли. 26 апреля появилась информация, что Боб Хартли может вновь вернуться на пост главного тренера «ястребов». Официального объявления пока не было.

А вот, кто точно будет в составе омского клуба, так это действующий капитан Дамир Шарипзянов. Он подписал трехлетний контракт. Игрок стал лучшим по блокшотам в минувшем сезоне. А еще огласили сумму, которую хоккеист получит по новому договору… Присядьте. Там больше шести нулей.

«Авангард» признали самым убыточным клубом в КХЛ. Один из специализированных ресурсов проанализировал выручку клубов по итогам сезона.

В пятницу стало известно, кто стал новым генеральным менеджером клуба. На два года контракт заключен с экс-нападающим «ястребов» Антоном Курьяновым.

Майские праздники в Омске

За неделю до майских праздников федеральный минтруд рассказал, как омичи будут отдыхать — график. Хотя далеко не все планируют сидеть сложа руки. Как показал опрос, многие хотят потрудиться. Кстати, рассказываем, как на майских работает почта; как омичам доставят пенсии; как будут действовать спасательные службы.

Напомним, 1 мая отменили демонстрацию. А вот концерт Олега Газманова на «G-Drive Арене» состоится.

В материале ниже рассказываем про День Победы:

День Победы в Омске: будет ли парад 9 мая в 2023 году
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Сразу спойлер: салюта не будет. Омичам уже начали раздавать георгиевские ленточки. Публикуем здесь список адресов. А подробную программу мероприятий можно найти ниже:

Что ждет омичей. Расписание мероприятий к 9 мая
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