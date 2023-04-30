Хроника пожаров, утопленники, концерт Олега Газманова в Омске

Утопленники. В понедельник на берегу Иртыша у села Красная горка обнаружили тело мужчины. Предварительно, он утонул. В четверг труп рыбака нашли в Большереченском районе, в озере Чистое. Он ушел с удочкой во вторник и пропал. Аналогичный случай — у деревни Бердниково. Только там тело обнаружили спустя полгода. В октябре 2022 года бесследно исчезли трое мужчин. Один из них точно утонул.