Хоценко поздравил выпускников омского автобронетанкового института

29 апреля в филиале Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева Минобороны РФ в Омске прошел выпуск молодых офицеров. На плацу Омского автобронетанкового инженерного института собрались командиры, преподаватели, курсанты, гражданский персонал, ветераны вуза, родители выпускников, начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шестаков и врио губернатора Виталий Хоценко.