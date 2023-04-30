Хоценко поздравил выпускников омского автобронетанкового института

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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29 апреля в филиале Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева Минобороны РФ в Омске прошел выпуск молодых офицеров. На плацу Омского автобронетанкового инженерного института собрались командиры, преподаватели, курсанты, гражданский персонал, ветераны вуза, родители выпускников, начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шестаков и врио губернатора Виталий Хоценко.
К бюсту дважды героя Советского Союза, маршала Советского Союза Петра Кошевого возложили цветы. Гости осмотрели сквер 100-летия отечественного танкостроения, который открыли в 2020 году, и высадили там деревья в честь 103 выпуска специалистов.
На торжественной церемонии Виталий Хоценко поздравил лейтенантов с завершением учебы и пожелал успехов в службе.
Отметим, всего было 249 выпускников, 29 из них получили красные дипломы, трое — золотые медали, уточнили в облправительстве.