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Хоценко поздравил выпускников омского автобронетанкового института

30 апреля 2023, 03:22
Фото: пресс-служба Правительства Омской области
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249 лейтенантов пополнили ряды вооруженных сил РФ.

29 апреля в филиале Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева Минобороны РФ в Омске прошел выпуск молодых офицеров. На плацу Омского автобронетанкового инженерного института собрались командиры, преподаватели, курсанты, гражданский персонал, ветераны вуза, родители выпускников, начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шестаков и врио губернатора Виталий Хоценко.

К бюсту дважды героя Советского Союза, маршала Советского Союза Петра Кошевого возложили цветы. Гости осмотрели сквер 100-летия отечественного танкостроения, который открыли в 2020 году, и высадили там деревья в честь 103 выпуска специалистов.

На торжественной церемонии Виталий Хоценко поздравил лейтенантов с завершением учебы и пожелал успехов в службе.

Отметим, всего было 249 выпускников, 29 из них получили красные дипломы, трое — золотые медали, уточнили в облправительстве.

#Выпускники#Военные#Общество#Новости#Омская область#Омск#Виталий Хоценко
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