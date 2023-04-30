Экс-тренер «Ростова» поддержал идею возвращения продажи пива на российские стадионы

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поддержал идею возобновления продажи пива на российских стадионах. Он отметил, что это является мировой практикой и не будет помехой, если все будет сделано правильно.