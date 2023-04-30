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Posted 30 апреля 15:01

Published 30 апреля 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Экс-тренер «Ростова» поддержал идею возвращения продажи пива на российские стадионы

30 апреля 2023, 15:01
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поддержал идею возобновления продажи пива на российских стадионах. Он отметил, что это является мировой практикой и не будет помехой, если все будет сделано правильно.

Балахнин задал вопрос, почему зрители в России должны быть хуже, чем в других странах.

Продажа пива на стадионах была запрещена в России в 2005 году, пишет Общественная служба новостей.

Однако в 2019 году Государственная дума планировала разрешить продажу пива на спортивных мероприятиях, а средства от продажи направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Эту идею поддержали МВД и Минфин.



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