Экс-тренер «Ростова» поддержал идею возвращения продажи пива на российские стадионы

Posted 30 апреля 15:01
Published 30 апреля 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Балахнин задал вопрос, почему зрители в России должны быть хуже, чем в других странах.
Продажа пива на стадионах была запрещена в России в 2005 году, пишет Общественная служба новостей.
Однако в 2019 году Государственная дума планировала разрешить продажу пива на спортивных мероприятиях, а средства от продажи направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Эту идею поддержали МВД и Минфин.