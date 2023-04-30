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35 медиков смогут получить по 1,5 млн руб за работу в омских районах

30 апреля 2023, 12:26
Фото: 1MI
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Изучили приказ минздрава на 2024 год.

Минздрав Омской области опубликовал приказ от 28 апреля за подписью министра Александра Мураховского. В документе речь идет о вакантных должностях медработников, при замещении которых предусмотрены единовременные выплаты. В приказе указана программа на 2024 финансовый год. Документ вступит в силу только с 1 января следующего года.

В перечне указаны 35 мест в больницах районов, на которые отведут по 1,5 млн рублей. Среди должностей: хирург, психиатр, терапевт, невролог, педиатр, стоматолог, семейный врач. Также перечислены 9 вакансий под 1 млн рублей, это: терапевты, стоматолог, невролог, оториноларинголог, гинеколог.

Есть 11 должностей, при найме на которые, медики получат по 750 тыс рублей. А именно: фельдшеры, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, медбрат. И всего одно мест под выплату в 500 тыс рублей: заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер.

Отметим, компенсация труда возможна в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Размер выплаты зависит не только от уровня медицинской квалификации, но и от труднодоступности места, где предлагается должность.

#Здравоохранение#Медицина#Больница#Минздрав#Общество#Экономика#Новости#Омская область
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