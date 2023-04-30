35 медиков смогут получить по 1,5 млн руб за работу в омских районах

Минздрав Омской области опубликовал приказ от 28 апреля за подписью министра Александра Мураховского. В документе речь идет о вакантных должностях медработников, при замещении которых предусмотрены единовременные выплаты. В приказе указана программа на 2024 финансовый год. Документ вступит в силу только с 1 января следующего года.