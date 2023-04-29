Врио губернатора Омской области Хоценко поручил ускорить капремонт в гимназии № 75

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
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Updated Сегодня, 12:42
Сегодня, 29 марта, врио губернатора Виталий Хоценко посетил гимназию №75, в которой сейчас полным ходом идет капремонт.
«Продолжаю знакомиться с городскими объектами. Сегодня в Омске посетил гимназию №75, где идет капитальный ремонт. Поставил задачу увеличить количество строителей на площадке, что позволит ускорить работу и нарастить темпы, чтобы сдать школу без нарушения графика», — рассказал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
В гимназии необходимо заделать трещины в стенах и фундаменте, отремонтировать площадку, крышу и крыльцо, обновить системы отопления, электроснабжения, водоотведения и вентиляции. Также внутри школы нужно обновить стены, потолок, пол и двери.
Напомним, что с московской компанией ООО «ГарантСтрой» заключили контракт на 113,6 млн рублей. Подрядчик должен завершить ремонт до 1 декабря текущего года.