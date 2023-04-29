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Врио губернатора Омской области Хоценко поручил ускорить капремонт в гимназии № 75

29 апреля 2023, 12:38
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
Капремонт должны закончить к 1 декабря 2023 года.

Сегодня, 29 марта, врио губернатора Виталий Хоценко посетил гимназию №75, в которой сейчас полным ходом идет капремонт.

«Продолжаю знакомиться с городскими объектами. Сегодня в Омске посетил гимназию №75, где идет капитальный ремонт. Поставил задачу увеличить количество строителей на площадке, что позволит ускорить работу и нарастить темпы, чтобы сдать школу без нарушения графика», — рассказал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко

В гимназии необходимо заделать трещины в стенах и фундаменте, отремонтировать площадку, крышу и крыльцо, обновить системы отопления, электроснабжения, водоотведения и вентиляции. Также внутри школы нужно обновить стены, потолок, пол и двери.

Напомним, что с московской компанией ООО «ГарантСтрой» заключили контракт на 113,6 млн рублей. Подрядчик  должен завершить ремонт до 1 декабря текущего года. 

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#Врио губернатора Омской области#Школа#Омская школа#Ремонт#Капитальный ремонт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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