Врио губернатора Омской области Хоценко поручил ускорить капремонт в гимназии № 75

В гимназии необходимо заделать трещины в стенах и фундаменте, отремонтировать площадку, крышу и крыльцо, обновить системы отопления, электроснабжения, водоотведения и вентиляции. Также внутри школы нужно обновить стены, потолок, пол и двери.