Водитель был пьян. В Омске иномарка вылетела в кювет и перевернулась

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Госавтоинспекция Омской области сообщает, что в Тюкалинском районе произошло ДТП с нетрезвым водителем.
26-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» ехал по автодороге «Тюкалинск-Большие Уки», когда в районе 51 километра не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет, где и опрокинулась.
В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Daewoo Nexia». Девушку госпитализировали в больницу, а водителя отпустили домой после осмотра.
Выяснилось, что молодой человек был в нетрезвом состоянии. Показания алкотектора составили 0,518 мг/л, но водитель заявил, что выпил алкоголь уже после ДТП.
«За данное правонарушение в отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ», — уточнили в полиции.
Виновника ДТП могут лишить прав (от 1,5 до 2 лет) и выписать штраф — 30 тысяч рублей. Обстоятельства и причины происшествия продолжают устанавливать.