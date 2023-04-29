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Водитель был пьян. В Омске иномарка вылетела в кювет и перевернулась

29 апреля 2023, 10:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске пьяный водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет

В результате аварии пострадала 17-летняя девушка.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что в Тюкалинском районе произошло ДТП с нетрезвым водителем.

26-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» ехал по автодороге «Тюкалинск-Большие Уки», когда в районе 51 километра не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет, где и опрокинулась.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Daewoo Nexia». Девушку госпитализировали в больницу, а водителя отпустили домой после осмотра.

Выяснилось, что молодой человек был в нетрезвом состоянии. Показания алкотектора составили 0,518 мг/л, но водитель заявил, что выпил алкоголь уже после ДТП.

«За данное правонарушение в отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ», — уточнили в полиции.

Виновника ДТП могут лишить прав (от 1,5 до 2 лет) и выписать штраф — 30 тысяч рублей. Обстоятельства и причины происшествия продолжают устанавливать.

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