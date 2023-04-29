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В Омской области огонь добрался до села Георгиевка

29 апреля 2023, 11:49
Фото: Город55
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В результате пожара сгорела трава на площади 3500 кв. м.

Вчера, 28 апреля, произошло возгорание сухой травы в селе Георгиевка Кормиловского района. На место выезжал пост Георгиевка Калачинского отделения пожарной охраны. К прибытию первого подразделения горела трава. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе Омской области.

Отметим, что в результате пожара сгорела трава на площади 3500 кв. м. Обошлось без погибших и травмированных.

Напомним, в регионе за прошедшие сутки ликвидировали 124 пожара, из них 90 — это горение сухой травы. Поэтому в майские праздники силы и средства МЧС перейдут в усиленный режим.

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#Ксения Карагодина#Лесной пожар#Общество#Город#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омск#Омская область
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