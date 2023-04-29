В Омске за 3,2 млн рублей продают помещения в 100-летнем особняке на улице Булатова

Будущему владельцу придется обязательно провести ряд работ: до конца 2023 года — научно исследовательские и изыскательные, а также проектные работы по сохранению дома на Булатова. Для производственных работ срок обозначен как 2023–2024 годы. Содержанием, использованием и ремонтом объекта культурного наследия предстоит заниматься до 2026 года.