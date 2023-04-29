В Омске за 3,2 млн рублей продают помещения в 100-летнем особняке на улице Булатова

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
В Омске выставили на продажу несколько нежилых помещений, расположенных в двухэтажном доме по адресу Булатова, 39. Лот с начальной ценой в 3 237 000 рублей включает помещения 1П, 2П, 5П, 6П на первом и втором этаже общей площадью 149,9 кв. м.
Заявки на аукцион начали принимать сегодня, 29 апреля, оставить их можно до 26 мая 2023 года. Помещения на Булатова находятся в муниципальной собственности, продавцом выступает депимущества городской администрации.
Отметим, что двухэтажный дом построили в 1917 году, но сегодня его состояние — неудовлетворительное и аварийное.
Памятником истории и культуры «Дом жилой С. М. Иванова» признали в 2014 году. В связи с этим помещения продаются с соблюдением требований закона о сохранении объектов культурного наследия.
«Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения „Дом жилой С. М. Иванова“, рубеж XIX–XX вв. утверждено распоряжением Министерства культуры Омской области от 07.07.2021 № 506-рм», — говорится в сведениях об ограничениях и обременениях.
Будущему владельцу придется обязательно провести ряд работ: до конца 2023 года — научно исследовательские и изыскательные, а также проектные работы по сохранению дома на Булатова. Для производственных работ срок обозначен как 2023–2024 годы. Содержанием, использованием и ремонтом объекта культурного наследия предстоит заниматься до 2026 года.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о запрете на строительные и земляные работы рядом с водонапорной башней на проспекте Королева, 25, которую построили еще в 1913 году.