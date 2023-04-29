В Омске работникам предприятия-банкрота перечислили зарплату за 2020 год

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В декабре 2020 года ООО «ПКФ „Константа“ по решению Арбитражного суда признали банкротом. Однако организация еще в июне 2020 года задолжала зарплату 5 работникам. Общий долг составил 180 тысяч рублей.
За права работников боролась прокуратура Октябрьского округа. Прокурор добился того, что сначала сотрудникам выплатили их заработанные деньги, а только потом были удовлетворены требования кредиторов.
«В настоящее время задолженность по заработной плате ООО „ПКФ „Константа“ погашена в полном объеме», — отметили в прокуратуре.