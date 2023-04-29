Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Изображение материала

В Омске работникам предприятия-банкрота перечислили зарплату за 2020 год

29 апреля 2023, 11:22
Фото: Город55
иллюстрация
Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокурора.

В декабре 2020 года ООО «ПКФ „Константа“ по решению Арбитражного суда признали банкротом. Однако организация еще в июне 2020 года задолжала зарплату 5 работникам. Общий долг составил 180 тысяч рублей.

За права работников боролась прокуратура Октябрьского округа. Прокурор добился того, что сначала сотрудникам выплатили их заработанные деньги, а только потом были удовлетворены требования кредиторов.

«В настоящее время задолженность по заработной плате ООО „ПКФ „Константа“ погашена в полном объеме», — отметили в прокуратуре.
Предпринимателю из Омска грозит до 3 лет колонии за задержку зарплаты сотрудникам
Узнать подробнее
#Прокуратура#Банкротство#Деньги#Зарплата#Права#Трудовые права#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
Вчера, 11:00
Омск накрыло облаком удушливого газа
Сегодня, 06:49
Омским торгово-офисным центром «Фестиваль» теперь владеет Лариса Стрелец
Сегодня, 06:50
В Омске за прошлый год погибло 7 женщин из-за домашнего насилия
Сегодня, 06:21
Пострадавшим выплатят 150 тысяч. В деревне Луговое Омской области сгорели 6 домов
Сегодня, 04:38
В Омске за 3,2 млн рублей продают помещения в 100-летнем особняке на улице Булатова
Сегодня, 08:18