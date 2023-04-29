Удушливый газ в небе, статистика домашнего насилия и летние блюда. Омск в субботу

Вечером, 28 апреля, в регионе было 64 масштабных природных и лесных пожаров, а количество термоточек приближалось к 5,5 тысячам. Благодаря перемене ветра весь дым от этих крупных возгораний направился в город. И Омск накрыло облаком с удушливым газом. После 6-ти часов вечера в городе и пригородах ощущался едкий и удушливый запах гари. Сервис визуализации погоды Ventusky уточняет, что именно в этот момент концентрация смертельно опасного угарного газа в Омске достигала отметки в 640 ppbv, и это при норме в 150 ppbv. Это значит, что нормальный уровень был превышен почти в 6 раз. Сейчас экстренные службы заверяют, что облако рассеялось. Однако до сих пор концентрация CO в Омске приближается к 330 ppbv. Выходит, что нормальный уровень превышен в 2 раза.