Удушливый газ в небе, статистика домашнего насилия и летние блюда. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Новость №1. Омск накрыл дым от пожаров в сельских районах
Вечером, 28 апреля, в регионе было 64 масштабных природных и лесных пожаров, а количество термоточек приближалось к 5,5 тысячам. Благодаря перемене ветра весь дым от этих крупных возгораний направился в город. И Омск накрыло облаком с удушливым газом. После 6-ти часов вечера в городе и пригородах ощущался едкий и удушливый запах гари. Сервис визуализации погоды Ventusky уточняет, что именно в этот момент концентрация смертельно опасного угарного газа в Омске достигала отметки в 640 ppbv, и это при норме в 150 ppbv. Это значит, что нормальный уровень был превышен почти в 6 раз. Сейчас экстренные службы заверяют, что облако рассеялось. Однако до сих пор концентрация CO в Омске приближается к 330 ppbv. Выходит, что нормальный уровень превышен в 2 раза.
Новость №2. В прошлом году из-за домашнего насилия погибло 7 омичек
«Вечерний Омск» сообщает, что в прошлом году омская полиция зарегистрировала 546 преступлений на бытовой почве в отношении женщин. В 65 случаях женщины получили вред здоровью средней тяжести, а в 30 случаях им нанесли тяжкий вред. По итогу от домашнего насилия за год погибло 7 омичек. Такие неутешительные данные предоставили в МВД. Напомним, что в начале 2022 года муж до смерти избил жену. Такую жестокость мужчина проявил из-за того, что женщина не покормила их маленького сына. А всего за полгода в 2021 году от домашнего насилия пострадали 13 женщин.
Новость №3. Омичи отдали предпочтение шашлыкам и окрошке в качестве летних блюд
Оказалось, что любимые летние хиты омичей — окрошка и шашлыки. Об этом сообщил сервис SuperJob. Жители Омска практически одинаково отдали свои голоса за окрошку и шашлыки. 4 из 10 опрошенных предпочли холодный суп на квасе (или кефире), а 36% проголосовали за шашлыки. Однако 12% омичей проголосовали за другие летние блюда: кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое. Сейчас свинина в маринаде для майских шашлыков в среднем обойдется россиянам в 178 рублей за килограмм. Кстати, цена почти не изменилась с 2022 года. А для приготовления окрошки на кефире придется потратить в среднем 712 рублей, а любителям кваса — 728 рублей (минимум 4 порции).