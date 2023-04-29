Погорельцы из двух омских сел в ближайшее время получат 200 тысяч рублей матпомощи

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Правительство Омской области сообщает, что жители деревни Чистоозерье Большереческого района и села Новокарасук Крутинского района, которые пострадали от пожаров в скором времени получат первые выплаты:
Сегодня, 29 марта, пострадавшие села посетил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Он встретился с жителями и сообщил им, что без помощи никто не останется.
«Ветер был настолько сильным вчера, что события развивались стремительно: люди успели буквально выскочить из своих домов, сгоревших за считанные минуты», — рассказали жители.
Вдобавок пострадавшим выделят еще 50 тысяч рублей. Такое самостоятельное решение принял глава района Василий Николаевич Киселев. В итоге каждому придет выплата в размере 200 тысяч рублей. Также людям помогут подобрать и купить другое жилье (не обязательно в этом районе).
Отметим, что Виталий Хоценко решил расширить минерализованные полосы до 20 метров, вместо 10.