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Погорельцы из двух омских сел в ближайшее время получат 200 тысяч рублей матпомощи

29 апреля 2023, 10:40
Фото: Портал Правительства Омской области
Об этом сообщил Виталий Хоценко.

Правительство Омской области сообщает, что жители деревни Чистоозерье Большереческого района и села Новокарасук Крутинского района, которые пострадали от пожаров в скором времени получат первые выплаты:

  • 50 тысяч рублей — на вещи первой необходимости;
  • 100 тысяч рублей — компенсация за утрату движимого имущества.

Сегодня, 29 марта, пострадавшие села посетил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Он встретился с жителями и сообщил им, что без помощи никто не останется.

«Ветер был настолько сильным вчера, что события развивались стремительно: люди успели буквально выскочить из своих домов, сгоревших за считанные минуты», — рассказали жители.

Вдобавок пострадавшим выделят еще 50 тысяч рублей. Такое самостоятельное решение принял глава района Василий Николаевич Киселев. В итоге каждому придет выплата в размере 200 тысяч рублей. Также людям помогут подобрать и купить другое жилье (не обязательно в этом районе).

Отметим, что Виталий Хоценко решил расширить минерализованные полосы до 20 метров, вместо 10.

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#Выплаты#Лесной пожар#Пожары#Лесные пожары#Врио губернатора Омской области#Общество#Город#Происшествия#Новости#Пожары в Сибири#Омск#Омская область
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