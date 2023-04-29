Погорельцы из двух омских сел в ближайшее время получат 200 тысяч рублей матпомощи

Вдобавок пострадавшим выделят еще 50 тысяч рублей. Такое самостоятельное решение принял глава района Василий Николаевич Киселев. В итоге каждому придет выплата в размере 200 тысяч рублей. Также людям помогут подобрать и купить другое жилье (не обязательно в этом районе).