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Пенсионерка прокатила врио губернатора Хоценко по сгоревшей омской деревне

29 апреля 2023, 06:59
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
Ее дом стал одним из двух уцелевших в деревне.

В сети завирусилось видео из телеграм-канала врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. В ролике местная жительница везет на своей машине Виталия Хоценко в пострадавшее от пожаров село Чистоозерье. Выяснилось, что на видео 81-летняя Надежда Кучумова, чей дом стал одним из двух уцелевших в деревне. Об этом сообщили в RT.

Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко

Напомним, что пожар начался из-за сухой травы на пустыре, где огонь перешел на хозпостройки, а затем и на жилые дома. По итогу сгорели 15 строений, из них 4 жилых дома (в том числе двухквартирный). Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». Пострадавшие получат материальную помощь.

RT после разговора с Надеждой Кучумовой сообщает, что пенсионерка всю жизнь живет в деревне и уезжать не собирается.

«Я здесь родилась, здесь выросла, здесь и состарилась. Поэтому, конечно, спасала свою избу, и сыновья мои спасали, и фермеры черновские, и пожарные», — сообщили в RT.
Погорельцам из омского села Чистоозерье выплатят по 150 тысяч
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#Лесной пожар#Виталий Хоценко#Пенсионерка#Общество#Город#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омск#Омская область#Россия
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