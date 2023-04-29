Пенсионерка прокатила врио губернатора Хоценко по сгоревшей омской деревне

В сети завирусилось видео из телеграм-канала врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. В ролике местная жительница везет на своей машине Виталия Хоценко в пострадавшее от пожаров село Чистоозерье. Выяснилось, что на видео 81-летняя Надежда Кучумова, чей дом стал одним из двух уцелевших в деревне. Об этом сообщили в RT.