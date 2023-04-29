Пенсионерка прокатила врио губернатора Хоценко по сгоревшей омской деревне

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В сети завирусилось видео из телеграм-канала врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. В ролике местная жительница везет на своей машине Виталия Хоценко в пострадавшее от пожаров село Чистоозерье. Выяснилось, что на видео 81-летняя Надежда Кучумова, чей дом стал одним из двух уцелевших в деревне. Об этом сообщили в RT.
Напомним, что пожар начался из-за сухой травы на пустыре, где огонь перешел на хозпостройки, а затем и на жилые дома. По итогу сгорели 15 строений, из них 4 жилых дома (в том числе двухквартирный). Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». Пострадавшие получат материальную помощь.
RT после разговора с Надеждой Кучумовой сообщает, что пенсионерка всю жизнь живет в деревне и уезжать не собирается.
«Я здесь родилась, здесь выросла, здесь и состарилась. Поэтому, конечно, спасала свою избу, и сыновья мои спасали, и фермеры черновские, и пожарные», — сообщили в RT.