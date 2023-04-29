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Омским торгово-офисным центром «Фестиваль» теперь владеет Лариса Стрелец

29 апреля 2023, 06:50
Фото: 1MI
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Собственник у торгово-офисного центра сменился 26 апреля.

26 апреля 2023 года сменился собственник торгово-офисного центра «Festival City», который находится на улице 70 лет Октября, 19. Учредителем ООО «Фестмолл» до этого момента был кипрский Tradeline solutions limited.

Теперь же 100% уставного капитала в размере 10 млн рублей принадлежит Ларисе Стрелец. Директором ООО с февраля 2021 года значится Елена Леонова.

Кстати, в прошлом году выручка «Фестмолла» составила 246,8 млн рублей, а прибыль — 77,7 млн рублей. Для сравнения в 2021-м чистая выручка общества с ограниченной ответственностью была меньше — только 54,6 млн рублей.

Напомним, что Лариса Стрелец также владеет и крупным алкогольным бизнесом. ООО «Алкогольная Сибирская группа» перешло от офшорных компаний Tradeline Solutions Limited (0,1%) и VP Island Limited (99,9%) к Стрелец.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Торговля#Торговый центр#Офшоры#Экономика#Фестиваль#Город#Новости#Лариса Стрелец#Омск
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