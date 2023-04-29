Омским торгово-офисным центром «Фестиваль» теперь владеет Лариса Стрелец

Кстати, в прошлом году выручка «Фестмолла» составила 246,8 млн рублей, а прибыль — 77,7 млн рублей. Для сравнения в 2021-м чистая выручка общества с ограниченной ответственностью была меньше — только 54,6 млн рублей.