Омичке, живущей в аварийном доме на Калюжина, предоставили новую квартиру

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Омичку Елену Франц, проживающую в аварийном доме по адресу улица Калюжина, 43, ждет долгожданное «новоселье». В пресс-службе омской мэрии рассказали, что для женщины уже подобрали подходящий вариант для переселения, и ответ с ее стороны был положительным.
Напомним, одноэтажный многоквартирный дом на Калюжина построили еще в 1917 году. Аварийным его признали в 2018 году, поэтому он не вошел в действующую программу по расселению.
Елена Франц проживает в муниципальной квартире площадью 21,9 кв. м на Калюжина. Женщине предложили в качестве варианта для переселения жилое помещение в Кировском округе — на улице Дианова. Площадь этой квартиры составляет 30,1 кв. м. Недавно омичка осмотрела это жилое помещение и согласилась туда переехать.
«В настоящее время департамент жилищной политики осуществляет мероприятия, направленные на издание правового акта о предоставлении жилого помещения Франц Е.А., с целью дальнейшего заключения договора социального найма», — уточнили в городской администрации.