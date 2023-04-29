Омичке, живущей в аварийном доме на Калюжина, предоставили новую квартиру

Елена Франц проживает в муниципальной квартире площадью 21,9 кв. м на Калюжина. Женщине предложили в качестве варианта для переселения жилое помещение в Кировском округе — на улице Дианова. Площадь этой квартиры составляет 30,1 кв. м. Недавно омичка осмотрела это жилое помещение и согласилась туда переехать.