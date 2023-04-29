Количество сообщений об изнасилованиях в армии США продолжает расти в 2022 году

Согласно докладу, число сообщений об изнасилованиях увеличилось на 1 процент по сравнению с предыдущим годом, с более значительным ростом в некоторых видах войск, таких как ВВС (рост на 13 процентов), ВМС (рост на 9 процентов) и морской пехоте (рост на 4 процента). Об этом сообщает Общественная служба новостей.