Количество сообщений об изнасилованиях в армии США продолжает расти в 2022 году

Posted 29 апреля 11:14
Published 29 апреля 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Согласно докладу, число сообщений об изнасилованиях увеличилось на 1 процент по сравнению с предыдущим годом, с более значительным ростом в некоторых видах войск, таких как ВВС (рост на 13 процентов), ВМС (рост на 9 процентов) и морской пехоте (рост на 4 процента). Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Общее число сообщений об изнасилованиях в вооруженных силах США за 2022 год составило 8942, что на 76 больше, чем годом ранее.