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Posted 29 апреля 11:14

Published 29 апреля 11:14

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Количество сообщений об изнасилованиях в армии США продолжает расти в 2022 году

29 апреля 2023, 11:14
Доклад Пентагона сообщает о росте количества сообщений о сексуальных нападениях в армии США в 2022 году, продолжающемся уже на протяжении 17 лет, сообщает AP News.

Согласно докладу, число сообщений об изнасилованиях увеличилось на 1 процент по сравнению с предыдущим годом, с более значительным ростом в некоторых видах войск, таких как ВВС (рост на 13 процентов), ВМС (рост на 9 процентов) и морской пехоте (рост на 4 процента). Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Общее число сообщений об изнасилованиях в вооруженных силах США за 2022 год составило 8942, что на 76 больше, чем годом ранее.

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