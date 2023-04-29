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Posted 29 апреля 11:18

Published 29 апреля 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Директор ФБР жалуется на отставание в борьбе с китайскими хакерами

29 апреля 2023, 11:18
Директор ФБР жалуется на отставание в борьбе с китайскими хакерами: их число на 50 раз превосходит количество киберперсонала ведомства, сообщает ТАСС.

Кристофер Рей отметил, что программа КНР в области хакерства превосходит программы других крупных государств вместе взятых, что позволяет им кражу личных и корпоративных данных американских пользователей.

Он также отметил, что подобные киберугрозы существуют со стороны РФ, Ирана и КНДР, пишет Общественная служба новостей.

Ранее сообщалось об атаке на серверы администрации Праги со стороны «российских хакеров».

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