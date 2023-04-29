Директор ФБР жалуется на отставание в борьбе с китайскими хакерами

Posted 29 апреля 11:18
Published 29 апреля 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Кристофер Рей отметил, что программа КНР в области хакерства превосходит программы других крупных государств вместе взятых, что позволяет им кражу личных и корпоративных данных американских пользователей.
Он также отметил, что подобные киберугрозы существуют со стороны РФ, Ирана и КНДР, пишет Общественная служба новостей.
Ранее сообщалось об атаке на серверы администрации Праги со стороны «российских хакеров».