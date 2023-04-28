Выпавшему из окна 6-летнему омскому мальчику провели сложную операцию

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Город55 узнал о состоянии 6-летнего мальчика, который в четверг, 27 апреля, выпал из окна 9 этажа и выжил.
«У ребенка тяжелая открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер и другие повреждения. Вчера ему провели сложную операцию. Состояние у него тяжелое», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, все произошло в доме на улице Съездовской. Мама мальчика ненадолго отлучилась, и ребенок взял связку ключей и открыл окно с блокиратором.
Сейчас проверку по этому инциденту проводят в омском СК и региональной прокуратуре.