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Выпавшему из окна 6-летнему омскому мальчику провели сложную операцию

28 апреля 2023, 03:22
Фото: 1MI
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Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Город55 узнал о состоянии 6-летнего мальчика, который в четверг, 27 апреля, выпал из окна 9 этажа и выжил.

«У ребенка тяжелая открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер и другие повреждения. Вчера ему провели сложную операцию. Состояние у него тяжелое», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Напомним, все произошло в доме на улице Съездовской. Мама мальчика ненадолго отлучилась, и ребенок взял связку ключей и открыл окно с блокиратором.

Сейчас проверку по этому инциденту проводят в омском СК и региональной прокуратуре.

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#Василий Попов#Происшествия#Выпал из окна#Пострадавшие#Дети#Операция#Проверка прокуратуры#Доследственная проверка#Общество#Новости#Эксклюзивы#Омск
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