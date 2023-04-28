В просветительском марафоне общества «Знание» приняли участие 22 тысячи зрителей

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В просветительском марафоне от российского общества «Знание» приняли участие 22 357 зрителей. Это молодые люди со всех уголков страны. За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья.
Тема марафона — «Время действий». Спикеры поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска своего призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как воспользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать свой путь в выбранной сфере деятельности.
«Я хочу всю команду Общества „Знание“, ну, а в некотором смысле нас всех, поздравить с двухлетней годовщиной. Прошло всего два года. Глядя на марафон, на огромное количество участников, трудно поверить, что всего два года назад Президент РФ В. В. Путин поставил такую задачу — возродить легендарное Общество „Знание“. И это точно получилось», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Организаторы марафона сообщают, что актуальность тем и спикеров подтверждается активным участием зрителей. К концу марафона количество лайков, комментариев и репостов в социальных сетях достигло почти 2 млн, а это более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего марафона.
Просветительская организация «Российское общество „Знание“» создана по указу Владимира Путина в 2016 году. В 2021 году в своем послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости перезапустить работу ресурса на современной цифровой платформе. «Знание» проводит просветительскую работу в регионах, организует бесплатные лекции и мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и защиты воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей.