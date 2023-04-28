Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Изображение материала

В просветительском марафоне общества «Знание» приняли участие 22 тысячи зрителей

28 апреля 2023, 07:55
Фото: 1MI
Иллюстрация
Онлайн-трансляции набрали более 160 млн просмотров.

 

В просветительском марафоне от российского общества «Знание» приняли участие 22 357 зрителей. Это молодые люди со всех уголков страны. За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья.

Тема марафона — «Время действий». Спикеры поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска своего призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как воспользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать свой путь в выбранной сфере деятельности.

«Я хочу всю команду Общества „Знание“, ну, а в некотором смысле нас всех, поздравить с двухлетней годовщиной. Прошло всего два года. Глядя на марафон, на огромное количество участников, трудно поверить, что всего два года назад Президент РФ В. В. Путин поставил такую задачу — возродить легендарное Общество „Знание“. И это точно получилось», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Организаторы марафона сообщают, что актуальность тем и спикеров подтверждается активным участием зрителей. К концу марафона количество лайков, комментариев и репостов в социальных сетях достигло почти 2 млн, а это более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего марафона.

Просветительская организация «Российское общество „Знание“» создана по указу Владимира Путина в 2016 году. В 2021 году в своем послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости перезапустить работу ресурса на современной цифровой платформе. «Знание» проводит просветительскую работу в регионах, организует бесплатные лекции и мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и защиты воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей.

84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание» — совместное исследование с ВЦИОМ
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Знание#Марафон#Обучение#Онлайн#Образование#Общество
Подпишитесь
«Омск для меня понятен»: новый вице-губернатор ответил на вопросы Города55
Сегодня, 06:38
Замдиректора омского депимущества Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца
Сегодня, 05:05
Погорельцам из омского села Чистоозерье выплатят по 150 тысяч
Сегодня, 05:10
Для омского ЖК «Кварталы Драверта» подготовили проект строительства дорог
Сегодня, 06:24
После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»
Сегодня, 04:43
«Своими силами тушат пожар». В Омской области не хватает техники для борьбы с огнем
Сегодня, 10:09