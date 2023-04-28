В просветительском марафоне общества «Знание» приняли участие 22 тысячи зрителей

В просветительском марафоне от российского общества «Знание» приняли участие 22 357 зрителей. Это молодые люди со всех уголков страны. За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья.